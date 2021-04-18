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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Пршибрам
Фастав - Пршибрам: обзор матча 18 апреля 2021
Фастав
18.04.2021, воскресенье, 15:00
Чехия. Синот Лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Пршибрам
70'
T. Pilik (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фастав - Пршибрам
87'
Замена
T. Docekal
️️️️
L. Edrisa
84'
Замена
J. Kvida
️️️️
J. Mezera
Замена
P. Martinez
️️️️
M. Hlinka
83'
79'
Замена
S. Vavra
️️️️
T. Pilik
Замена
В. Чантуришвили
️️️️
R. Matejov
73'
Замена
Л. Враштил
️️️️
А. Фантис
72'
70'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
T. Pilik
Желтая карточка
P. Buchta
68'
Замена
Я. Янецки
️️️️
Д. Яношек
61'
Замена
Y. Drame
️️️️
Л. Джаво
61'
Желтая карточка
R. Matejov
42'
Желтая карточка
Д. Яношек
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
3
Petr Buchta
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Пршибрам
32
Martin Novy
ЦЗ
0
O. Kingue
ЦЗ
20
Jaroslav Tregler
ЦЗ
0
T. Pilik
ЦП
0
E. Antwi
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
8
Josef Obdrzal
ЦФ
0
L. Edrisa
ЦФ
14
S. Kingue
ЦФ
18
Jiri Mezera
ЦФ
71
Jakub Šiman
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Фастав
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
0
P. Martinez
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
27
Y. Drame
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
Пршибрам
25
Karel Soldat
ЦЗ
15
Jan Kvida
ЦЗ
0
C. Cortez
ЦФ
0
S. Vavra
ЦФ
12
Jiri Januska
ЦФ
0
T. Docekal
ЦФ
26
Ondrej Koci
ЦФ
4-2-5
3
26
Прохазка
88
16
18
Чедидла
39
Яношек
88
Пожнар
15
Фантис
44
Джаво
91
Поточны
17
3-3-5
32
0
20
0
0
8
Зорван
8
71
18
14
0
15
Фантис
19
Враштил
19
Враштил
15
Фантис
44
Джаво
27
27
44
Джаво
16
7
Чантуришвили
7
Чантуришвили
16
88
0
0
88
39
Яношек
68
Янецки
68
Янецки
39
Яношек
0
0
0
0
18
15
15
18
0
0
0
0
Остались в запасе
Фастав
Пршибрам
2
Dominik Simersky
ЦЗ
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
0
C. Cortez
ЦФ
12
Jiri Januska
ЦФ
25
Karel Soldat
ЦЗ
26
Ondrej Koci
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Остались в запасе
2
Dominik Simersky
ЦЗ
1
Matej Rakovan
ЦФ
Остались в запасе
0
C. Cortez
ЦФ
12
Jiri Januska
ЦФ
25
Karel Soldat
ЦЗ
26
Ondrej Koci
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Павел Тобиас
Статистика матча Фастав - Пршибрам
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пардубице
0 : 0
04.06.2023
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пршибрам
0 : 2
01.06.2023
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Теплице
2 : 2
29.05.2021
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Пршибрам
0 : 1
23.05.2021
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Пршибрам
1 : 0
15.05.2021
Яблонец
Информация о матче
Стадион:
Летна
Новости команд
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Фастав
Пршибрам
Первая лига. Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» всухую разгромить «Пршибрам»
2019.09.14 20:07
9
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
5
Первая лига. Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» всухую разгромить «Пршибрам»
2019.09.14 20:07
9
Йиранек хочет перейти в «Томь»
2017.01.25 14:57
1
Йиранек хочет вернуться в Россию
2017.01.17 07:36
4
Йиранек хочет сыграть на «Открытие Арене» против «Спартака»
2016.11.09 12:42
6
Йиранек продолжит свою карьеру в Чехии
2016.08.10 18:59
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