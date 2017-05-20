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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Высочина - Пршибрам
Высочина - Пршибрам: обзор матча 20 мая 2017
Высочина
20.05.2017, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Пршибрам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Высочина - Пршибрам
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Высочина
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Высочина
0 : 2
26.05.2018
Карвина
Чехия. Синот Лига, 29 тур
Зброевка
0 : 0
19.05.2018
Высочина
Чехия. Синот Лига, 28 тур
Высочина
0 : 1
11.05.2018
Спарта
Чехия. Синот Лига, 27 тур
Слован
1 : 3
05.05.2018
Высочина
Чехия. Синот Лига, 26 тур
Высочина
0 : 0
27.04.2018
Млада Болеслав
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пардубице
0 : 0
04.06.2023
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пршибрам
0 : 2
01.06.2023
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Теплице
2 : 2
29.05.2021
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Пршибрам
0 : 1
23.05.2021
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Пршибрам
1 : 0
15.05.2021
Яблонец
Информация о матче
Стадион:
Стадион в Жираскове улицы
Новости команд
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Высочина
Пршибрам
РПЛ сделала заявление по газону на стадионе «Фишт»: матч «Сочи» – «Спартак» могут перенести
2023.08.28 17:59
2
Левников на «Урал» – «Спартак» и другие судейские назначения на матчи 4-го тура РПЛ
2023.08.10 13:23
13
Зарема объяснила, почему ей неприятен Кокорин: «У него зенитовское и сочинское прошлое»
2022.12.06 13:25
8
Юсупов: «Кокорин и Дзюба будут вишенками на торте в «Сочи»
2022.11.09 13:39
6
Петербуржец Левников обслужит матч ЦСКА – «Рубин»
2022.03.16 20:53
1
РПЛ сделала заявление по газону на стадионе «Фишт»: матч «Сочи» – «Спартак» могут перенести
2023.08.28 17:59
2
Левников на «Урал» – «Спартак» и другие судейские назначения на матчи 4-го тура РПЛ
2023.08.10 13:23
13
Зарема объяснила, почему ей неприятен Кокорин: «У него зенитовское и сочинское прошлое»
2022.12.06 13:25
8
Юсупов: «Кокорин и Дзюба будут вишенками на торте в «Сочи»
2022.11.09 13:39
6
Петербуржец Левников обслужит матч ЦСКА – «Рубин»
2022.03.16 20:53
1
Первая лига. Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» всухую разгромить «Пршибрам»
2019.09.14 20:07
9
Йиранек хочет перейти в «Томь»
2017.01.25 14:57
1
Йиранек хочет вернуться в Россию
2017.01.17 07:36
4
Йиранек хочет сыграть на «Открытие Арене» против «Спартака»
2016.11.09 12:42
6
Йиранек продолжит свою карьеру в Чехии
2016.08.10 18:59
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