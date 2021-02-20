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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пршибрам - Словацко
Пршибрам - Словацко: обзор матча 20 февраля 2021
Пршибрам
20.02.2021, суббота, 16:00
Чехия. Синот Лига, 20 тур
1 : 4
Завершен
Словацко
72'
R. Voltr (П)
11'
С. Хофманн
23'
Я. Климент (П)
70'
М. Петржела
90'
В. Юрецка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пршибрам - Словацко
90'
ГОЛ! 1:4!
В. Юрецка
88'
Замена
Р. Сисилия
️️️️
Л. Садилек
88'
Замена
П. Шимко
️️️️
С. Хофманн
77'
Замена
J. Divisek
️️️️
М. Петржела
ГОЛ с пенальти! 1:3!
R. Voltr
72'
70'
ГОЛ! 0:3!
М. Петржела
Пас отдал
С. Хофманн
Замена
S. Vavra
️️️️
M. Lalkovic
67'
Замена
J. Januska
️️️️
T. Pilik
63'
62'
Замена
В. Даничек
️️️️
М. Кохут
62'
Замена
В. Юрецка
️️️️
Я. Климент
Желтая карточка
J. Kvida
54'
Замена
E. Antwi
️️️️
M. Novy
46'
Замена
J. Rezek
️️️️
M. Cmiljanovic
29'
23'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Я. Климент
15'
Красная карточка
J. Navratil
11'
ГОЛ! 0:1!
С. Хофманн
Пас отдал
Я. Калабишка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пршибрам
0
M. Cmiljanovic
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
20
Jaroslav Tregler
ЦЗ
15
Jan Kvida
ЦЗ
0
T. Pilik
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
3
Stefan Vilotic
ЦФ
11
Denis Lanka
ЦФ
0
M. Lalkovic
ЦФ
26
Ondrej Koci
ЦФ
27
Radek Voltr
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Словацко
25
Vit Nemrava
ВР
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
3
Михал Кадлец
ЦЗ
20
Марек Хавлик
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Пршибрам
0
E. Antwi
ЦП
21
Jan Rezek
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
0
V. Svoboda
ЦФ
12
Jiri Januska
ЦФ
0
S. Vavra
ЦФ
Словацко
4
Патрик Шимко
ЦЗ
28
Властимил Даничек
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
22
Ригино Сисилия
ЦФ
24
Jakub Rezek
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
4-2-5
0
20
15
32
0
8
Зорван
11
27
26
0
3
2-5-2-1
25
6
Хофманн
3
Кадлец
11
Петржела
30
21
Кохут
91
Калабишка
23
Рейнберк
20
Хавлик
18
Садилек
9
Климент
0
12
12
0
0
0
0
0
32
0
0
32
0
21
21
0
18
Садилек
22
Сисилия
22
Сисилия
18
Садилек
6
Хофманн
4
Шимко
4
Шимко
6
Хофманн
21
Кохут
28
Даничек
28
Даничек
21
Кохут
11
Петржела
0
0
11
Петржела
9
Климент
15
Юрецка
15
Юрецка
9
Климент
Остались в запасе
Пршибрам
Словацко
71
Jakub Šiman
ЦФ
0
V. Svoboda
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
91
Pavol Bajza
ЦФ
24
Jakub Rezek
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Остались в запасе
71
Jakub Šiman
ЦФ
0
V. Svoboda
ЦФ
Остались в запасе
91
Pavol Bajza
ЦФ
24
Jakub Rezek
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Статистика матча Пршибрам - Словацко
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пардубице
0 : 0
04.06.2023
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пршибрам
0 : 2
01.06.2023
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Теплице
2 : 2
29.05.2021
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Пршибрам
0 : 1
23.05.2021
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Пршибрам
1 : 0
15.05.2021
Яблонец
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
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