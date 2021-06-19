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Расписание матчей
Евро-2024
Испания - Польша
Испания - Польша: обзор матча 19 июня 2021
Испания
19.06.2021, суббота, 22:00
Чемпионат Европы, группа E, 2 тур
1 : 1
Завершен
Польша
25'
А. Мората
54'
Р. Левандовски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Польша
Желтая карточка
Родри
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
Р. Левандовски
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
А. Мората
87'
85'
Замена
К. Линетти
️️️️
Я. Модер
85'
Замена
П. Давидович
️️️️
Я. Беднарек
Желтая карточка
П. Торрес
81'
Замена
Ф. Руис
️️️️
Ж. Морено
68'
Замена
П. Сарабия
️️️️
Коке
68'
67'
Замена
П. Франковски
️️️️
К. Свидерски
Замена
️️️️
Д. Ольмо
61'
59'
Желтая карточка
К. Йозвяк
Пенальти не реализован!
Ж. Морено
58'
56'
Желтая карточка
Я. Модер
55'
Замена
К. Козловски
️️️️
М. Клих
54'
ГОЛ! 1:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
К. Йозвяк
36'
Желтая карточка
М. Клих
ГОЛ! 1:0!
А. Мората
Пас отдал
Ж. Морено
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
23
Унаи Симон
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
5
Маркос Льоренте
ПЗ
16
Родри
ОП
20
Педри
ЦП
8
Коке
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
7
Альваро Мората
ЦФ
9
Жерар Морено
РФ
Главный тренер
Луис Энрике
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛАЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
21
Камил Йозвяк
ПАЗ
8
Якуб Модер
ОП
23
Матеуш Клих
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
11
Карол Свидерски
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
17
Пабло Сарабия
ПВ
20
Адама Траоре
ПВ
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Михал Хелик
ЦЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
24
Пшемыслав Плахета
ЛВ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
23
Каспер Козловски
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
24
Давид Ковнацки
ЦФ
26
Якуб Сверчок
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Симон
18
Альба
14
Ляпорт
4
Торрес
5
Льоренте
16
Родри
20
Педри
8
Коке
10
Ольмо
7
Мората
9
Морено
3-3-2-2
1
Щесны
15
Глик
5
Беднарек
18
Берешиньски
21
Йозвяк
8
Модер
15
Пухач
23
Клих
10
Зелински
9
Левандовски
11
Свидерски
9
Морено
8
Руис
8
Руис
9
Морено
7
Мората
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
7
Мората
8
Коке
17
Сарабия
17
Сарабия
8
Коке
23
Клих
23
Козловски
23
Козловски
23
Клих
11
Свидерски
19
Франковски
19
Франковски
11
Свидерски
5
Беднарек
3
Давидович
3
Давидович
5
Беднарек
8
Модер
8
Линетти
8
Линетти
8
Модер
Остались в запасе
Испания
Польша
7
Ферран Торрес
ПВ
1
Давид Де Хеа
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Тиаго Алькантара
ЦП
20
Адама Траоре
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
24
Пшемыслав Плахета
ЛВ
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Михал Хелик
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
24
Давид Ковнацки
ЦФ
26
Якуб Сверчок
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
7
Ферран Торрес
ПВ
1
Давид Де Хеа
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Тиаго Алькантара
ЦП
20
Адама Траоре
ПВ
Остались в запасе
24
Пшемыслав Плахета
ЛВ
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Михал Хелик
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
24
Давид Ковнацки
ЦФ
26
Якуб Сверчок
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Испания - Польша
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Эстадио де Ла Картуха
Где смотреть матч:
Первый канал
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