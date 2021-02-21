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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
ЦСКА - СКА-Хабаровск
ЦСКА - СКА-Хабаровск: обзор матча 21 февраля 2021
ЦСКА
21.02.2021, воскресенье, 14:30
Россия. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
39'
И. Ахметов
66'
Н. Влашич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол ЦСКА - СКА-Хабаровск
Замена
К. Марадишвили
️️️️
Н. Влашич
85'
80'
Желтая карточка
Е. Назаров
75'
Замена
С. Георгиевский
️️️️
К. Суслов
Замена
Ч. Эджуке
️️️️
Б. Зайнутдинов
73'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
А. Сигурдссон
73'
70'
Замена
Ю. Першин
️️️️
И. Квеквескири
70'
Замена
Е. Назаров
️️️️
К. Базелюк
ГОЛ! 2:0!
Н. Влашич
Пас отдал
Б. Зайнутдинов
66'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
И. Шкурин
54'
Замена
И. Обляков
️️️️
А. Дзагоев
54'
52'
Красная карточка
В. Брагин
ГОЛ! 1:0!
И. Ахметов
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
45
Никола Влашич
АП
10
Арнор Сигурдссон
ПП
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
24
Максим Мартусевич
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
90
Никита Безлихотнов
ПЗ
11
Владислав Брагин
ЛП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
31
Кирилл Большаков
ЦП
86
Дмитрий Барков
ЦП
9
Кирилл Колесниченко
ПП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
ЦСКА
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
10
Иван Обляков
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
СКА-Хабаровск
93
Алексей Городовой
ВР
53
Василий Илик
ЛЗ
9
Евгений Назаров
ЦЗ
7
Даниил Иванков
ЛП
10
Юрий Першин
ЛВ
72
Андрей Батютин
ЛВ
8
Артемий Малеев
АП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
4-3-2-1
35
Акинфеев
42
Щенников
78
Дивеев
32
Магнуссон
6
Фернандес
66
Дзагоев
97
Ахметов
10
Сигурдссон
45
Влашич
19
Зайнутдинов
17
Шкурин
4-1-4-1
1
Сугробов
90
Безлихотнов
91
Суслов
25
Эмерсон
24
Мартусевич
33
Квеквескири
9
Колесниченко
31
Большаков
86
Барков
11
Брагин
10
Базелюк
19
Зайнутдинов
21
Эджуке
21
Эджуке
19
Зайнутдинов
45
Влашич
22
Марадишвили
22
Марадишвили
45
Влашич
66
Дзагоев
10
Обляков
10
Обляков
66
Дзагоев
10
Сигурдссон
63
Чалов
63
Чалов
10
Сигурдссон
17
Шкурин
23
Рондон
23
Рондон
17
Шкурин
33
Квеквескири
10
Першин
10
Першин
33
Квеквескири
10
Базелюк
9
Назаров
9
Назаров
10
Базелюк
91
Суслов
13
Георгиевский
13
Георгиевский
91
Суслов
Остались в запасе
ЦСКА
СКА-Хабаровск
32
Эмиль Бохинен
ЦП
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
53
Василий Илик
ЛЗ
8
Артемий Малеев
АП
7
Даниил Иванков
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
93
Алексей Городовой
ВР
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
32
Эмиль Бохинен
ЦП
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
Остались в запасе
53
Василий Илик
ЛЗ
8
Артемий Малеев
АП
7
Даниил Иванков
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
93
Алексей Городовой
ВР
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча ЦСКА - СКА-Хабаровск
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Егор Болховитин
Александр Кудрявцев
Дополнительные помощники:
VAR - Сергей Иванов AVAR - Антон Кобзев
Резервный судья:
Алексей Матюнин
Инспектор:
Юрий Чеботарев
Стадион:
ВЭБ Арена
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