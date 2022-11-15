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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Венесуэла - Панама
Венесуэла - Панама: обзор матча 15 ноября 2022
Венесуэла
15.11.2022, вторник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Панама
83'
Х. Саломон Рондон (П)
90+3'
Д. Саварино
26'
Х. Фахардо
79'
С. Янис
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Венесуэла - Панама
Желтая карточка
Э. Торрегросса
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
Д. Саварино
90'
+3
Желтая карточка
К. Макун
85'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Х. Саломон Рондон
83'
79'
ГОЛ! 0:2!
С. Янис
Замена
Д. Мурильо
️️️️
Р. Эрнандес
63'
Желтая карточка
Хуанпи
58'
Замена
Э. Торрегросса
️️️️
К. Кассерес
46'
Замена
Хуанпи
️️️️
Д. Мачис
46'
41'
Замена
Ф. Эскобар
️️️️
Х. Кордоба
26'
ГОЛ! 0:1!
Х. Фахардо
Пас отдал
А. Кинтеро
25'
Замена
Х. Фахардо
️️️️
S. Alfred
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венесуэла
22
Хоэль Гратероль
ВР
3
Йордан Осорио
ЦЗ
20
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Кристиан Макун
ЦЗ
14
Джон Чансельор
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
8
Кристиан Кассерес
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
0
Christian Larotonda
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Панама
3
Хосе Кордоба
ЦЗ
20
Анибал Годой
ЦП
0
Harold Cummings
ЦФ
11
Йоэл Барсенас
ЦФ
19
Альберто Кинтеро
ЦФ
0
Steven Alfred
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Венесуэла
12
Кристофер Варела
ВР
12
Alain Baroja
ВР
15
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
27
Йохан Кумана
ЛЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
0
Andres Ferro
ЦЗ
0
Jean Fuentes
ЦЗ
19
Джон Мурильо
ЦП
0
Andrés Romero
ЦП
0
Emerson Ruiz
ЦП
15
Эдуард Белло
ПВ
7
Freddy Vargas
ЦФ
0
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
10
Хуанпи
ЦФ
Панама
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
4
Фидель Эскобар
ЦФ
21
Сесар Янис
ЦФ
17
Хосе Фахардо
ЦФ
4-4-1-1
22
Гратероль
3
Осорио
14
Макун
14
Чансельор
20
Эрнандес
8
Кассерес
0
8
Ринкон
11
Саварино
11
Мачис
23
Рондон
1-1-4
3
Кордоба
20
Годой
0
19
Кинтеро
11
Барсенас
0
20
Эрнандес
19
Мурильо
19
Мурильо
20
Эрнандес
8
Кассерес
0
Торрегросса
0
Торрегросса
8
Кассерес
11
Мачис
10
Хуанпи
10
Хуанпи
11
Мачис
3
Кордоба
4
Эскобар
4
Эскобар
3
Кордоба
0
17
Фахардо
17
Фахардо
0
Остались в запасе
Венесуэла
Панама
12
Кристофер Варела
ВР
12
Alain Baroja
ВР
15
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
27
Йохан Кумана
ЛЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
0
Andres Ferro
ЦЗ
0
Jean Fuentes
ЦЗ
0
Andrés Romero
ЦП
0
Emerson Ruiz
ЦП
15
Эдуард Белло
ПВ
7
Freddy Vargas
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
21
Сесар Янис
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Остались в запасе
12
Кристофер Варела
ВР
12
Alain Baroja
ВР
15
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
27
Йохан Кумана
ЛЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
0
Andres Ferro
ЦЗ
0
Jean Fuentes
ЦЗ
0
Andrés Romero
ЦП
0
Emerson Ruiz
ЦП
15
Эдуард Белло
ПВ
7
Freddy Vargas
ЦФ
Остались в запасе
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
21
Сесар Янис
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Главный тренер
Томас Кристиансен
Статистика матча Венесуэла - Панама
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 1
25.09.2026
Панама
Чемпионат мира, 3 тур
Панама
0 : 2
28.06.2026
Англия
Чемпионат мира, 2 тур
Панама
0 : 1
24.06.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Панама
1 : 1
06.06.2026
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