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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Панама - Парагвай
Панама - Парагвай: обзор матча 17 июня 2024
Панама
17.06.2024, понедельник, 01:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Парагвай
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Панама - Парагвай
82'
Замена
Г. Гомес
️️️️
N. Gimenez
81'
Замена
Каку
️️️️
М. Рохас
Замена
С. Блэкмен
️️️️
Й. Барсенас
80'
73'
Замена
I. Ramírez
️️️️
Р. Соса
Замена
A. Ayarza
️️️️
А. Годой
73'
Замена
Э. Герреро
️️️️
Х. Фахардо
65'
64'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
Х. Энкисо
64'
Замена
А. Арсе
️️️️
А. Барейро
61'
Желтая карточка
N. Gimenez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панама
22
Орландо Москера
ВР
25
Родерик Миллер
ЦЗ
23
Микаэль Мурильо
ЦЗ
3
Хосе Кордоба
ЦЗ
20
Анибал Годой
ЦП
6
Кристиан Мартинес
ЦП
10
Исмаэль Диас
ЦФ
15
Эрик Дэвис
ЦФ
14
Карлос Харви
ЦФ
17
Хосе Фахардо
ЦФ
11
Йоэл Барсенас
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Парагвай
1
Карлос Мигел
ВР
13
N. Gimenez
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
26
Эрнесто Кабальеро
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
16
Матиас Рохас
ЦП
19
Хулио Энкисо
ПВ
7
Рамон Соса
ЦФ
7
Адам Барейро
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Панама
1
Луис Мехия
ВР
24
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
19
Омар Валенсия
ЦЗ
7
Хосе Луис Родригес
ЛП
9
Эдуардо Герреро
ЦП
18
Abdiel Ayarza
ЦП
2
Сесар Блэкмен
ЦФ
21
Сесар Янис
ЦФ
Парагвай
12
Альфредо Агилар
ВР
2
Iván Ramírez
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
21
F. Peralta
ЦП
20
Ричард Санчес
ЦП
17
Каку
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
18
Алекс Арсе
ЦФ
7
Дерлис Гонсалес
ЦФ
3-2-5
22
Москера
25
Миллер
23
Мурильо
3
Кордоба
20
Годой
6
Мартинес
15
Дэвис
11
Барсенас
17
Фахардо
14
Харви
10
Диас
3-3-1-2
1
Мигел
13
5
Бальбуэна
6
Алонсо
26
Кабальеро
20
Вилласанти
16
Рохас
19
Энкисо
7
Барейро
7
Соса
17
Фахардо
9
Герреро
9
Герреро
17
Фахардо
20
Годой
18
18
20
Годой
11
Барсенас
2
Блэкмен
2
Блэкмен
11
Барсенас
7
Барейро
18
Арсе
18
Арсе
7
Барейро
7
Соса
2
2
7
Соса
13
15
Гомес
15
Гомес
13
16
Рохас
17
Каку
17
Каку
16
Рохас
19
Энкисо
7
Гонсалес
7
Гонсалес
19
Энкисо
Остались в запасе
Панама
Парагвай
1
Луис Мехия
ВР
24
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
19
Омар Валенсия
ЦЗ
7
Хосе Луис Родригес
ЛП
21
Сесар Янис
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
21
F. Peralta
ЦП
12
Альфредо Агилар
ВР
20
Ричард Санчес
ЦП
11
Анхел Ромеро
ЛВ
10
Мигель Альмирон
ПВ
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Остались в запасе
1
Луис Мехия
ВР
24
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
19
Омар Валенсия
ЦЗ
7
Хосе Луис Родригес
ЛП
21
Сесар Янис
ЦФ
Остались в запасе
21
F. Peralta
ЦП
12
Альфредо Агилар
ВР
20
Ричард Санчес
ЦП
11
Анхел Ромеро
ЛВ
10
Мигель Альмирон
ПВ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Статистика матча Панама - Парагвай
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 1
25.09.2026
Панама
Чемпионат мира, 3 тур
Панама
0 : 2
28.06.2026
Англия
Чемпионат мира, 2 тур
Панама
0 : 1
24.06.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Панама
1 : 1
06.06.2026
Босния и Герцеговина
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Информация о матче
Стадион:
Estadio Rommel Fernandez, Panama City
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