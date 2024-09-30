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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Персеполис - Пахтакор
Персеполис - Пахтакор: обзор матча 30 сентября 2024
Персеполис
30.09.2024, понедельник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 2 тур
1 : 1
Завершен
Пахтакор
1'
А. Алипур
59'
Д. Черан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Персеполис - Пахтакор
73'
Замена
П. Ходорхонов
️️️️
Д. Хамдамов
Замена
О. Урунов
️️️️
S. Rafiei
69'
Замена
I. Alkasir
️️️️
В. Амири
69'
59'
ГОЛ! 1:1!
Д. Черан
Замена
S. Mehri
️️️️
F. Ahmadzadeh
58'
Замена
Л. Жоао
️️️️
А. Алипур
58'
Замена
️️️️
M. Khodabandelou
46'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Хамдамов
Желтая карточка
M. Khodabandelou
23'
3'
Желтая карточка
O. Jurakuziev
ГОЛ! 1:0!
А. Алипур
Пас отдал
В. Амири
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Персеполис
26
Alexis Guendouz
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
6
Оссейн Канаани
ЦЗ
30
Георгий Гвелесиани
ЦЗ
20
Аюб Эль-Амлуд
ПЗ
7
Soroush Rafiei
ЦП
5
Masoud Rigi
ЦП
19
Вахид Амири
(К)
ЦП
11
Farshad Ahmadzadeh
ЦП
77
Mohammad Khodabandelou
ЦП
9
Али Алипур
ЦФ
Пахтакор
12
Владимир Назаров
ВР
3
Шахзод Азмиддинов
ЦЗ
8
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
5
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
7
Хожиакбар Алижонов
ПЗ
30
O. Jurakuziev
ЦП
23
Абдурауф Буриев
ЦП
17
Достон Хамдамов
ЦП
27
Sardor Sobirkhuzhaev
ЦП
22
Умар Адхамзода
ЦП
10
Драган Черан
(К)
ЦФ
Главный тренер
Максим Шацких
Персеполис
44
Mehrshad Asadi
ВР
22
Amirreza Rafiei
ВР
33
Farshad Faraji
ЦЗ
76
Soheil Sahraei
ЦЗ
23
Милад Сарлак
ОП
27
Saeid Mehri
ЦП
15
Samir Hoboobati
ЦП
80
Yasin Salmani
ЦП
21
Saeid Sadeghi
ЦП
11
Остон Урунов
АП
19
Лукас Жоао
ЦФ
10
Issa Alkasir
ЦФ
Пахтакор
1
Nikita Shevchenko
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
55
Мухаммадрасул Абдумажидов
ЦЗ
8
Диер Холматов
ЛВ
15
Diyor Ortikboev
ЦП
8
Бехруз Аскаров
ЦП
40
Кими Мерк
АП
31
Мухаммадали Усмонов
ПВ
99
Ulugbek Khoshimov
ЦФ
11
Пулатхужа Ходорхонов
ЦФ
4-5-1
26
5
Мохаммади
6
Канаани
30
Гвелесиани
20
Эль-Амлуд
5
19
Амири
11
77
7
9
Алипур
4-5-1
12
Назаров
7
Алижонов
8
Абдуллаев
5
Хамралиев
3
Азмиддинов
30
17
Хамдамов
27
22
Адхамзода
23
Буриев
10
Черан
11
27
27
11
7
11
Урунов
11
Урунов
7
9
Алипур
19
Жоао
19
Жоао
9
Алипур
19
Амири
10
10
19
Амири
17
Хамдамов
11
Ходорхонов
11
Ходорхонов
17
Хамдамов
Остались в запасе
Персеполис
Пахтакор
44
Mehrshad Asadi
ВР
22
Amirreza Rafiei
ВР
33
Farshad Faraji
ЦЗ
76
Soheil Sahraei
ЦЗ
23
Милад Сарлак
ОП
15
Samir Hoboobati
ЦП
80
Yasin Salmani
ЦП
21
Saeid Sadeghi
ЦП
1
Nikita Shevchenko
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
55
Мухаммадрасул Абдумажидов
ЦЗ
15
Diyor Ortikboev
ЦП
8
Бехруз Аскаров
ЦП
40
Кими Мерк
АП
8
Диер Холматов
ЛВ
31
Мухаммадали Усмонов
ПВ
99
Ulugbek Khoshimov
ЦФ
Главный тренер
Максим Шацких
Остались в запасе
44
Mehrshad Asadi
ВР
22
Amirreza Rafiei
ВР
33
Farshad Faraji
ЦЗ
76
Soheil Sahraei
ЦЗ
23
Милад Сарлак
ОП
15
Samir Hoboobati
ЦП
80
Yasin Salmani
ЦП
21
Saeid Sadeghi
ЦП
Остались в запасе
1
Nikita Shevchenko
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
55
Мухаммадрасул Абдумажидов
ЦЗ
15
Diyor Ortikboev
ЦП
8
Бехруз Аскаров
ЦП
40
Кими Мерк
АП
8
Диер Холматов
ЛВ
31
Мухаммадали Усмонов
ПВ
99
Ulugbek Khoshimov
ЦФ
Главный тренер
Максим Шацких
Статистика матча Персеполис - Пахтакор
1
2
Всего ударов по воротам
9
19
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
8
Нарушения
7
11
Офсайды
0
1
Количество передач
488
426
Сейвы
3
5
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
5
10
Матчи команд
Персеполис
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Персеполис
0 : 0
17.02.2025
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Аль-Хиляль
4 : 1
04.02.2025
Персеполис
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Персеполис
2 : 1
02.12.2024
Аль-Шорта
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Райян
1 : 1
25.11.2024
Персеполис
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Персеполис
1 : 1
04.11.2024
Аль-Гарафа
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 30 тур
Пахтакор
- : -
03.12.2026
Согдиана
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Кызылкум
1 : 2
28.11.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.11.2026
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
Локомотив Ташкент
2 : 1
20.11.2026
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Пахтакор
3 : 1
08.11.2026
Коканд 1912
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Информация о матче
Главный судья:
Абдулла Жамали
Стадион:
Шахр-и-Кодс
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