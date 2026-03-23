Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Униря Слобозия - Оцелул
Униря Слобозия - Оцелул: обзор матча 23 марта 2026
Униря Слобозия
23.03.2026, понедельник, 21:30
Румыния. Лига I, 2 тур
2 : 1
Завершен
Оцелул
4'
R. Espinosa (П)
54'
P. Dulcea
21'
S. Bana
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Униря Слобозия - Оцелул
Завершен
90'
+4'
Замена
Николаэ Кырнац
️️️️➡️️
D. Yanakov
87'
Замена
Cristian Bărbuț
️️️️➡️️
Renato Espinosa
86'
79'
Замена
Andrei Rus
️️️️➡️️
Dan Emilian Neicu
79'
Замена
Габриэль Дебелюх
️️️️➡️️
Луан Кампос
70'
Замена
Denis Bordun
️️️️➡️️
Stefan Bana
70'
Замена
Бруну Пас
️️️️➡️️
Andrei Ciobanu
Желтая карточка
Теодор Лунгу
66'
ГОЛ! 2:1!
Patrick Dulcea
Пас отдал
V. Pop
54'
Замена
Patrick Dulcea
️️️️➡️️
Andrei Dorobantu
46'
Замена
Эстебан Ороско
️️️️➡️️
Oleksandr Safronov
46'
Замена
Florinel Ibrian
️️️️➡️️
Andrei Dragu
46'
45'
+7'
21'
ГОЛ! 1:1!
Stefan Bana
Пас отдал
Луан Кампос
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Renato Espinosa
4'
3'
Желтая карточка
Луан Кампос
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Униря Слобозия
1
Robert Popa
ВР
11
Andrei Dragu
ЦЗ
29
Daniel Marius Serbanica
ЦЗ
2
Andrei Dorobantu
ЦП
6
Marius Antoche
(К)
ЦП
30
Теодор Лунгу
ЦП
24
V. Pop
ЦП
3
Oleksandr Safronov
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
19
Guy Dahan
ЦФ
26
Renato Espinosa
ЦФ
Главный тренер
Адриан Михалцэ
Оцелул
1
Cosmin Dur Bozoanca
ВР
97
Конрадо
ЛЗ
4
Manuel Lopes
ЦЗ
16
Dan Emilian Neicu
ЦЗ
8
Жоау Ламейра
(К)
ОП
11
Stefan Bana
ЦП
7
Андрезинью
ПВ
99
Луан Кампос
ПВ
2
Milen Zhelev
ЦФ
17
Andrei Ciobanu
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Униря Слобозия
12
Denis Rusu
ВР
7
Laurentiu Vlasceanu
ЦЗ
10
Constantin Toma
ЦЗ
17
Rafael Garutti
ЦЗ
21
Florinel Ibrian
ЦЗ
98
Эстебан Ороско
ПЗ
8
Ionut Coada
ЦП
14
Николаэ Кырнац
ЦП
22
Mihaita Lemnaru
ЦП
18
Patrick Dulcea
ЦФ
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
9
Said Ahmed Said
ЦФ
Оцелул
22
Gabriel Ursu
ВР
32
Iustin Popescu
ВР
14
Andrei Rus
ЦЗ
80
Бруну Пас
ОП
24
Denis Bordun
ЦП
19
Radu Postelnicu
ЦП
23
Cristian Chira
ЦП
96
Габриэль Дебелюх
ЦФ
88
Kazu
ЦФ
15
Dan-Cristian Neicu
ЦФ
20
Daniel Sandu
ЦФ
2-4-4
1
11
29
2
30
Лунгу
24
6
3
26
19
77
3-1-1-2-3
1
4
16
97
Конрадо
8
Ламейра
11
99
Кампос
7
Андрезинью
9
17
2
11
21
21
11
3
98
Ороско
98
Ороско
3
77
14
Кырнац
14
Кырнац
77
2
18
18
2
26
23
23
26
16
14
14
16
17
80
Пас
80
Пас
17
11
24
24
11
99
Кампос
96
Дебелюх
96
Дебелюх
99
Кампос
Остались в запасе
Униря Слобозия
Оцелул
12
Denis Rusu
ВР
7
Laurentiu Vlasceanu
ЦЗ
10
Constantin Toma
ЦЗ
17
Rafael Garutti
ЦЗ
8
Ionut Coada
ЦП
22
Mihaita Lemnaru
ЦП
9
Said Ahmed Said
ЦФ
Главный тренер
Адриан Михалцэ
22
Gabriel Ursu
ВР
32
Iustin Popescu
ВР
19
Radu Postelnicu
ЦП
23
Cristian Chira
ЦП
88
Kazu
ЦФ
15
Dan-Cristian Neicu
ЦФ
20
Daniel Sandu
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Остались в запасе
12
Denis Rusu
ВР
7
Laurentiu Vlasceanu
ЦЗ
10
Constantin Toma
ЦЗ
17
Rafael Garutti
ЦЗ
8
Ionut Coada
ЦП
22
Mihaita Lemnaru
ЦП
9
Said Ahmed Said
ЦФ
Остались в запасе
22
Gabriel Ursu
ВР
32
Iustin Popescu
ВР
19
Radu Postelnicu
ЦП
23
Cristian Chira
ЦП
88
Kazu
ЦФ
15
Dan-Cristian Neicu
ЦФ
20
Daniel Sandu
ЦФ
Главный тренер
Адриан Михалцэ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Статистика матча Униря Слобозия - Оцелул
1
1
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
9
20
Офсайды
0
3
Количество передач
222
462
Сейвы
4
1
Точность передач %
62
80
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
1.45
0.9
Информация о матче
Главный судья:
Andrei Florin Chivulete, Romania
Стадион:
Stadionul 1 Mai, Slobozia
Посещаемость:
3010
Новости команд
Все
Униря Слобозия
Оцелул
«Балтика» подписала пятого новичка после возвращения в РПЛ
2025.06.16 09:57
Бикфалви: «Самый запоминающийся гол за «Урал» – «Спартаку»
2025.05.25 15:02
5
Иванов отреагировал на слова Бикфалви о его уходе из «Урала» из-за Шатова
2025.04.24 11:28
5
Бикфалви поделился ощущениями от жизни в России: «Все оказалось совсем другим»
2025.04.24 10:56
7
Бикфалви рассказал, что ему не понравилось в русских людях
2025.04.24 05:48
9
«Балтика» подписала пятого новичка после возвращения в РПЛ
2025.06.16 09:57
Бикфалви: «Самый запоминающийся гол за «Урал» – «Спартаку»
2025.05.25 15:02
5
Иванов отреагировал на слова Бикфалви о его уходе из «Урала» из-за Шатова
2025.04.24 11:28
5
Бикфалви поделился ощущениями от жизни в России: «Все оказалось совсем другим»
2025.04.24 10:56
7
Бикфалви рассказал, что ему не понравилось в русских людях
2025.04.24 05:48
9
Больше новостей
Последние матчи
Все
Униря Слобозия
Оцелул
Румыния. Лига I, 9 тур
Униря Слобозия
0 : 1
18.05.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 9 тур
Петролул
1 : 5
18.05.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ФКСБ
0 : 0
11.05.2026
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 8 тур
Оцелул
3 : 2
09.05.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 9 тур
Униря Слобозия
0 : 1
18.05.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 8 тур
ФКСБ
0 : 0
11.05.2026
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 6 тур
Металоглобус
1 : 1
27.04.2026
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 5 тур
Чиксереда Меркуря Чук
3 : 2
18.04.2026
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 9 тур
Петролул
1 : 5
18.05.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
Оцелул
3 : 2
09.05.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 7 тур
Оцелул
2 : 2
02.05.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 6 тур
Ботошани
1 : 1
25.04.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 5 тур
Оцелул
1 : 0
17.04.2026
УТА Арад
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: