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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Оденсе - Янг Бойз
Оденсе - Янг Бойз: обзор матча 04 ноября 2010
Оденсе
04.11.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа H, 4 тур
2 : 0
Завершен
Янг Бойз
12'
Х. Андреасен
60'
Х. Андреасен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оденсе - Янг Бойз
Замена
Х. Тофт
️️️️
П. Утака
Замена
Б. Кадрии
️️️️
Й. Абсалонсен
Замена
Р. Гисласон
️️️️
М. Калилу Траоре
Замена
Э. Маюка
️️️️
А. Эль-Жемаль
Замена
Д. Дежен
️️️️
А. Регаццони
Желтая карточка
Э. Джемба-Джемба
ГОЛ! 2:0!
Х. Андреасен
Замена
К. Хохштрассер
️️️️
Т. Дубе
Желтая карточка
Э. Рууд
ГОЛ! 1:0!
Х. Андреасен
Пас отдал
К. Соренсен
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
1
Рой Кэрролл
ВР
2
Эспен Рууд
ЦЗ
15
Крис Соренсен
ЦЗ
5
Андерс Кристенсен
ЦЗ
3
Атле Холанн
ПЗ
20
Ханс-Хенрик Андреасен
ЦП
8
Мохамед Калилу Траоре
ЦП
22
Йохан Абсалонсен
ЦП
99
Эрик Джемба-Джемба
ЦП
10
Андреас Юханссон
ЦП
7
Петер Утака
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Янг Бойз
1
Роман Бюрки
ВР
17
Кристоф Шпихер
ЛЗ
16
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
3
Аммар Эль-Жемаль
ЦЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
23
Скотт Суттер
ЦП
16
Морено Костанцо
ЦП
6
Тьерри Дубе
ЦП
34
Альберто Регаццони
ЦФ
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Оденсе
12
Эмил Оусагер
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
25
Оливер Фельдбалле
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
13
Хенрик Тофт
ЦФ
Янг Бойз
28
Хрвое Буковски
ВР
16
Марио Раймонди
ЛП
20
Кристиан Шнойвли
ЛП
30
Ксавье Хохштрассер
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
15
Марко Шнойвли
ЦФ
4-5-1
1
Кэрролл
2
Рууд
15
Соренсен
5
Кристенсен
3
Холанн
8
Траоре
22
Абсалонсен
99
Джемба-Джемба
10
Юханссон
20
Андреасен
7
Утака
4-4-2
1
Бюрки
16
Аффольтер
3
Эль-Жемаль
13
Неф
17
Шпихер
23
Суттер
16
Костанцо
6
Дубе
19
Лулич
12
Бьенвеню
34
Регаццони
7
Утака
13
Тофт
13
Тофт
7
Утака
8
Траоре
19
Гисласон
19
Гисласон
8
Траоре
22
Абсалонсен
9
Кадрии
9
Кадрии
22
Абсалонсен
6
Дубе
30
Хохштрассер
30
Хохштрассер
6
Дубе
34
Регаццони
7
Дежен
7
Дежен
34
Регаццони
3
Эль-Жемаль
24
Маюка
24
Маюка
3
Эль-Жемаль
Остались в запасе
Оденсе
Янг Бойз
25
Оливер Фельдбалле
ЦП
12
Эмил Оусагер
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Ольсен
28
Хрвое Буковски
ВР
16
Марио Раймонди
ЛП
20
Кристиан Шнойвли
ЛП
15
Марко Шнойвли
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
25
Оливер Фельдбалле
ЦП
12
Эмил Оусагер
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
Остались в запасе
28
Хрвое Буковски
ВР
16
Марио Раймонди
ЛП
20
Кристиан Шнойвли
ЛП
15
Марко Шнойвли
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Оденсе - Янг Бойз
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
- : -
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
0 : 0
09.10.2026
Оденсе
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
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