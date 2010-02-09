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Расписание матчей
Оденсе - ЦСКА
Оденсе - ЦСКА: обзор матча 09 февраля 2010
Оденсе
09.02.2010, вторник, 19:00
Copa del Sol, группа B, 3 тур
1 : 3
Завершен
ЦСКА
31'
Кака
42'
А. Березуцкий
43'
М. Красич
48'
Т. Нецид
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оденсе - ЦСКА
Замена
️️️️
Е. Алдонин
Замена
А. Заболотный
️️️️
К. Хонда
Замена
️️️️
Э. Хансен
Замена
️️️️
Э. Джемба-Джемба
Замена
К. Набабкин
️️️️
А. Березуцкий
Замена
Гильерме
️️️️
Т. Нецид
ГОЛ! 1:3!
Т. Нецид
Пас отдал
К. Хонда
Замена
Э. Рахимич
️️️️
П. Мамаев
ГОЛ! 1:2!
М. Красич
ГОЛ! 1:1!
А. Березуцкий
Пас отдал
К. Хонда
Желтая карточка
Т. Нецид
ГОЛ! 1:0!
Кака
Желтая карточка
Д. Шемберас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
1
Рой Кэрролл
ВР
5
Андерс Кристенсен
ЛЗ
15
Крис Соренсен
(К)
ЦЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
22
Йохан Абсалонсен
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
99
Эрик Джемба-Джемба
ЦП
14
Эсбен Хансен
ЦП
7
Петер Утака
ЦФ
17
Кака
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ПЗ
20
Евгений Алдонин
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
5
Дейвидас Шемберас
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
17
Милош Красич
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
ЦСКА
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
91
Антон Заболотный
ЦФ
17
Гильерме
ЦФ
3-4-2
1
Кэрролл
5
Кристенсен
2
Рууд
15
Соренсен
22
Абсалонсен
99
Джемба-Джемба
14
Хансен
19
Гисласон
17
Кака
7
Утака
4-1-4-1
35
Акинфеев
6
Березуцкий
4
Игнашевич
24
Березуцкий
42
Щенников
20
Алдонин
17
Красич
5
Шемберас
3
Хонда
10
Мамаев
15
Нецид
6
Березуцкий
14
Набабкин
14
Набабкин
6
Березуцкий
10
Мамаев
25
Рахимич
25
Рахимич
10
Мамаев
3
Хонда
91
Заболотный
91
Заболотный
3
Хонда
15
Нецид
17
Гильерме
17
Гильерме
15
Нецид
Остались в запасе
Оденсе
ЦСКА
Главный тренер
Ларс Ольсен
15
Чиди Одиа
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
15
Чиди Одиа
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
Главный тренер
Ларс Ольсен
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Оденсе - ЦСКА
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
- : -
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
0 : 0
09.10.2026
Оденсе
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
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