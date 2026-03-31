Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Норвегия - Швейцария
Норвегия - Швейцария: обзор матча 31 марта 2026
Норвегия
31.03.2026, вторник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Швейцария
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Норвегия - Швейцария
Завершен
Замена
Патрик Берг
️️️️➡️️
Мортен Торсбю
75'
Замена
Торбьорн Хеггем
️️️️➡️️
Давид Меллер Вольфе
75'
Замена
Один-Лурас Бьортуфт
️️️️➡️️
Лео Эстигард
75'
Замена
Хенрик Фальшенер
️️️️➡️️
Кристоффер Айер
75'
Травма
Давид Меллер Вольфе
74'
73'
Замена
Миро Мухайм
️️️️➡️️
Фабиан Ридер
Замена
Феликс-Хорн Майре
️️️️➡️️
Александр Серлот
70'
Травма
Александр Серлот
69'
66'
Замена
Жоэль Монтейру
️️️️➡️️
Брель Эмболо
66'
Замена
Силвэн Видмер
️️️️➡️️
Михел Эбишер
Замена
Давид Меллер Вольфе
️️️️➡️️
Фредрик-Андре Бьоркан
63'
Замена
Йорген-Странд Ларсен
️️️️➡️️
Эрлинг Холанд
63'
Замена
Андреас Шельдеруп
️️️️➡️️
Антонио Нуса
62'
Замена
Оскар Бобб
️️️️➡️️
Кристиан Торстведт
46'
Замена
Юлиан Рюэрсон
️️️️➡️️
Маркус Хольмгрен-Педерсен
46'
Замена
Эгиль Селвик
️️️️➡️️
Эрьян Нюланд
46'
46'
Замена
Альвин Саншеш
️️️️➡️️
Рубен Варгас
46'
Замена
Йоан Манзамби
️️️️➡️️
Дан Ндой
46'
Замена
Лука Жакес
️️️️➡️️
Денис Закария
46'
Замена
Ауреле Аменда
️️️️➡️️
Мануэль Аканджи
46'
Замена
Эрай Джемерт
️️️️➡️️
Нико Эльведи
46'
Замена
Джибриль Соу
️️️️➡️️
Ардон Яшари
46'
Замена
Венсан Сьерро
️️️️➡️️
Ремо Фройлер
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
8
Сандер Берге
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
20
Антонио Нуса
ЛВ
7
Александр Серлот
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
(К)
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Швейцария
12
Ивон Мвого
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
(К)
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
6
Денис Закария
ОП
22
Фабиан Ридер
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
17
Рубен Варгас
ЛВ
11
Дан Ндой
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Норвегия
13
Эгиль Селвик
ВР
12
Вильяр Михра
ВР
5
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
23
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
6
Патрик Берг
ОП
19
Феликс-Хорн Майре
ЦП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
23
Йенс Хеуге
ЛВ
22
Оскар Бобб
ПВ
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Швейцария
21
Марвин Келлер
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
2
Миро Мухайм
ЛЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
24
Ауреле Аменда
ЦЗ
25
Лука Жакес
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
9
Йоан Манзамби
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
16
Венсан Сьерро
ЦП
19
Альвин Саншеш
ЦП
25
Жоэль Монтейру
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нюланд
15
Бьоркан
4
Эстигард
3
Айер
16
Хольмгрен-Педерсен
8
Берге
2
Торсбю
20
Нуса
18
Торстведт
9
Холанд
7
Серлот
2-2-3-2-1
12
Мвого
4
Эльведи
5
Аканджи
14
Яшари
6
Закария
22
Ридер
8
Фройлер
20
Эбишер
11
Ндой
17
Варгас
7
Эмболо
1
Нюланд
13
Селвик
13
Селвик
1
Нюланд
15
Бьоркан
5
Вольфе
5
Вольфе
15
Бьоркан
4
Эстигард
23
Бьортуфт
23
Бьортуфт
4
Эстигард
Вольфе
17
Хеггем
17
Хеггем
Вольфе
16
Хольмгрен-Педерсен
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
16
Хольмгрен-Педерсен
2
Торсбю
6
Берг
6
Берг
2
Торсбю
7
Серлот
19
Майре
19
Майре
7
Серлот
20
Нуса
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
20
Нуса
18
Торстведт
22
Бобб
22
Бобб
18
Торстведт
3
Айер
25
Фальшенер
25
Фальшенер
3
Айер
9
Холанд
11
Ларсен
11
Ларсен
9
Холанд
22
Ридер
2
Мухайм
2
Мухайм
22
Ридер
4
Эльведи
18
Джемерт
18
Джемерт
4
Эльведи
5
Аканджи
24
Аменда
24
Аменда
5
Аканджи
6
Закария
25
Жакес
25
Жакес
6
Закария
20
Эбишер
3
Видмер
3
Видмер
20
Эбишер
11
Ндой
9
Манзамби
9
Манзамби
11
Ндой
14
Яшари
15
Соу
15
Соу
14
Яшари
8
Фройлер
16
Сьерро
16
Сьерро
8
Фройлер
17
Варгас
19
Саншеш
19
Саншеш
17
Варгас
7
Эмболо
25
Монтейру
25
Монтейру
7
Эмболо
Остались в запасе
Норвегия
Швейцария
12
Вильяр Михра
ВР
23
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Стале Солбаккен
21
Марвин Келлер
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
12
Вильяр Михра
ВР
23
Йенс Хеуге
ЛВ
Остались в запасе
21
Марвин Келлер
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Норвегия - Швейцария
Всего ударов по воротам
5
10
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
5
8
Офсайды
2
1
Количество передач
413
531
Сейвы
1
1
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Информация о матче
Главный судья:
Яспер Вергот
Стадион:
Уллеваал
Новости команд
Все
Норвегия
Швейцария
Гусев назвал самую сбалансированную сборную на ЧМ-2026: «Очень нравится эта команда»
14:37
3
Назначены комментаторы на матчи 1/4 финала ЧМ-2026
13:59
5
Самолет сборной Бразилии улетел с ЧМ-2026 с одним футболистом на борту
13:50
5
Россиянам придется платить, чтобы увидеть Мбаппе и Месси в 1/4 финала ЧМ-2026
13:09
10
Якин прокомментировал выход сборной Швейцарии в четвертьфинал ЧМ-2026
09:24
2
Гусев назвал самую сбалансированную сборную на ЧМ-2026: «Очень нравится эта команда»
14:37
3
Назначены комментаторы на матчи 1/4 финала ЧМ-2026
13:59
5
Самолет сборной Бразилии улетел с ЧМ-2026 с одним футболистом на борту
13:50
5
Россиянам придется платить, чтобы увидеть Мбаппе и Месси в 1/4 финала ЧМ-2026
13:09
10
Определились все пары 1/4 финала ЧМ-2026
01:58
19
Назначены комментаторы на матчи 1/4 финала ЧМ-2026
13:59
5
Россиянам придется платить, чтобы увидеть Мбаппе и Месси в 1/4 финала ЧМ-2026
13:09
10
Якин прокомментировал выход сборной Швейцарии в четвертьфинал ЧМ-2026
09:24
2
Определились все пары 1/4 финала ЧМ-2026
01:58
19
Обзор матча Швейцария – Колумбия голы и лучшие моменты (Видео)
01:52
Больше новостей
Товарищеские матчи. Сборные
Все
Текущие
Будущие
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
- : -
13.07.2026
Канвон
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
22.07.2026
Антигуа и Барбуда
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
26.07.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
- : -
27.07.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
- : -
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
- : -
13.07.2026
Канвон
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
22.07.2026
Антигуа и Барбуда
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
26.07.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
- : -
27.07.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
- : -
29.09.2026
Бразилия
Последние матчи
Все
Норвегия
Швейцария
Чемпионат мира, 1/8 финала
Швейцария
0 : 0
07.07.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Норвегия
1 : 4
26.06.2026
Франция
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Норвегия
1 : 4
26.06.2026
Франция
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Ирак
1 : 4
17.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Швейцария
0 : 0
07.07.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Швейцария
2 : 1
24.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 2 тур
Швейцария
4 : 1
18.06.2026
Босния и Герцеговина
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+