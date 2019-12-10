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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Наполи - Генк
Наполи - Генк: обзор матча 10 декабря 2019
Наполи
10.12.2019, вторник, 20:55
Лига чемпионов, группа E, 6 тур
4 : 0
Завершен
Генк
3'
А. Милик
26'
А. Милик
38'
А. Милик (П)
75'
Д. Мертенс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Генк
89'
Желтая карточка
Д. Пайнтсил
Желтая карточка
К. Кулибали
87'
82'
Замена
Н. Боржес
️️️️
К. Де Норре
Желтая карточка
М. Руй
80'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Х. Кальехон
79'
Замена
И. Лосано
️️️️
А. Милик
78'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Д. Мертенс
75'
74'
Желтая карточка
К. Де Норре
72'
Замена
Я. Хаджи
️️️️
Д. Ито
Замена
Д. Гаэтано
️️️️
П. Зелински
72'
63'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
М. Саматта
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Милик
38'
37'
Желтая карточка
М. Вандевордт
ГОЛ! 2:0!
А. Милик
Пас отдал
Д. Ди Лоренцо
26'
ГОЛ! 1:0!
А. Милик
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Петр Зелински
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
25
Аллан
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
26
Джон Лукуми
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ЦЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Ханнес Вольф
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Генк
28
Гаэтан Кук
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
10
Янис Хаджи
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
4-3-3
1
Мерет
6
Мариу Руй
44
Манолас
3
Кулибали
22
Ди Лоренцо
7
Зелински
8
Руис
25
Аллан
30
Милик
10
Мертенс
7
Кальехон
3-4-1-2
26
Вандевордт
26
Лукуми
6
Деваст
21
Меле
24
Де Норре
17
Грошовски
16
Берге
28
Пайнтсил
10
Ито
25
Саматта
30
Онуачу
7
Зелински
70
Гаэтано
70
Гаэтано
7
Зелински
30
Милик
11
Лосано
11
Лосано
30
Милик
7
Кальехон
12
Льоренте
12
Льоренте
7
Кальехон
10
Ито
10
Хаджи
10
Хаджи
10
Ито
25
Саматта
10
Бонгонда
10
Бонгонда
25
Саматта
24
Де Норре
30
Боржес
30
Боржес
24
Де Норре
Остались в запасе
Наполи
Генк
1
Давид Оспина
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
28
Гаэтан Кук
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Ханнес Вольф
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
Остались в запасе
28
Гаэтан Кук
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Ханнес Вольф
Статистика матча Наполи - Генк
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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