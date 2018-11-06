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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Наполи - ПСЖ
Наполи - ПСЖ: обзор матча 06 ноября 2018
Наполи
06.11.2018, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа C, 4 тур
1 : 1
Завершен
ПСЖ
63'
Л. Инсинье (П)
45+2'
Х. Бернат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - ПСЖ
90'
+1
Желтая карточка
Неймар
89'
Желтая карточка
М. Верратти
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Инсинье
63'
Желтая карточка
Ф. Руис
45'
+2
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Х. Бернат
Пас отдал
К. Мбаппе
32'
Желтая карточка
Т. Керер
29'
Желтая карточка
К. Мбаппе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
ПСЖ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-3-1-2
1
Оспина
6
Мариу Руй
3
Кулибали
39
Альбиоль
52
Максимович
25
Аллан
17
Гамшик
8
Руис
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
3-2-1-3-1
1
Буффон
6
Керер
3
Силва
5
Маркиньос
12
Менье
24
Бернат
6
Верратти
11
Ди Мария
7
Дракслер
10
Неймар
10
Мбаппе
Остались в запасе
Наполи
ПСЖ
1
Орестис Карнезис
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Остались в запасе
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Наполи - ПСЖ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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