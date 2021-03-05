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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Насьональ
Пасуш де Феррейра - Насьональ: обзор матча 05 марта 2021
Пасуш де Феррейра
05.03.2021, пятница, 21:30
Португалия. Примейра, 22 тур
2 : 1
Завершен
Насьональ
15'
Л. Сингх
33'
Л. Сингх
90+4'
Б. Рочес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пасуш де Феррейра - Насьональ
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Б. Рочес
84'
Желтая карточка
Н. Борхес
Замена
Ж. Педру
️️️️
D. Tanque
84'
Замена
Уилтон
️️️️
Л. Карлос
79'
78'
Замена
М. Матиас
️️️️
Б. Риаскос
78'
Замена
Б. Рочес
️️️️
К. Горре
68'
Желтая карточка
Педрао
67'
Замена
Ã. Bessa
️️️️
F. Ramos
66'
Замена
В. Косьелло
️️️️
R. Micael
Желтая карточка
С. Эустакиу
63'
Замена
Ж. Амарал
️️️️
Э. Феррейра
60'
Желтая карточка
Л. Карлос
57'
57'
Желтая карточка
R. Micael
55'
Замена
Вити
️️️️
J. VigÃ¡rio
Замена
М. Баксиньо
️️️️
M.
46'
ГОЛ! 2:0!
Л. Сингх
33'
ГОЛ! 1:0!
Л. Сингх
15'
Желтая карточка
M.
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
1
Жорди
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
44
Marcelo
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
22
Луис Карлос
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
46
Стефен Эустакиу
ЦП
11
Лютер Сингх
ЦП
99
Douglas Tanque
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Насьональ
44
Педрао
ЦЗ
55
Нуну Борхес
ОП
88
Francisco Ramos
ЦП
94
Брайан Риаскос
ЦФ
14
Rúben Micael
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
22
Kalindi
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
9
Педру Мендеш
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Пасуш де Феррейра
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
31
Michael
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
18
Dor Jan
ЦФ
7
Жоау Амарал
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
Насьональ
37
Жоау Камачу
ЛВ
26
Венсан Косьелло
ЦП
10
Ãber Bessa
ЦП
23
Larry Azouni
ЦП
35
Брайан Рочес
ЦФ
23
Вити
ЦФ
33
Rui Correia
ЦФ
30
Seydou Sy
ЦФ
77
Марко Матиас
ЦФ
4-4-2
1
Жорди
5
Ребошу
26
Маракас
44
2
Фонсека
22
Карлос
46
Эустакиу
11
Сингх
28
Кошта
7
Феррейра
99
1-1-1-5
44
Педрао
55
Борхес
88
22
9
Мендеш
1
20
44
99
45
Педру
45
Педру
99
44
2
Баксиньо
2
Баксиньо
44
7
Феррейра
7
Амарал
7
Амарал
7
Феррейра
22
Карлос
9
Уилтон
9
Уилтон
22
Карлос
11
Горре
35
Рочес
35
Рочес
11
Горре
20
23
Вити
23
Вити
20
14
26
Косьелло
26
Косьелло
14
88
10
10
88
94
Риаскос
77
Матиас
77
Матиас
94
Риаскос
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Насьональ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
31
Michael
ЦФ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
18
Dor Jan
ЦФ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
Главный тренер
Вашку Сеабра
37
Жоау Камачу
ЛВ
33
Rui Correia
ЦФ
30
Seydou Sy
ЦФ
23
Larry Azouni
ЦП
Главный тренер
Мануэль Машаду
Остались в запасе
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
31
Michael
ЦФ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
18
Dor Jan
ЦФ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
Остались в запасе
37
Жоау Камачу
ЛВ
33
Rui Correia
ЦФ
30
Seydou Sy
ЦФ
23
Larry Azouni
ЦП
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Мануэль Машаду
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Насьональ
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
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