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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Пршибрам
Млада Болеслав - Пршибрам: обзор матча 04 апреля 2021
Млада Болеслав
04.04.2021, воскресенье, 15:00
Чехия. Синот Лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Пршибрам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Млада Болеслав - Пршибрам
90'
Желтая карточка
J. Tregler
Пенальти не реализован!
Т. Ладра
83'
Замена
J. Skalák
️️️️
Л. Будински
72'
Замена
В. Дрчал
️️️️
Я. Жмрхаль
72'
70'
Замена
M. Lalkovic
️️️️
E. Antwi
57'
Замена
R. Voltr
️️️️
L. Edrisa
Замена
Д. Дудера
️️️️
Я. Фулнек
46'
Замена
М. Матейовски
️️️️
Т. Малински
46'
13'
Желтая карточка
E. Antwi
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
22
Лацо Такакш
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
11
Самуэль Данчак
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
22
Якуб Фулнек
ЦП
27
Dominik Preisler
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Пршибрам
0
M. Cmiljanovic
ЦЗ
15
Jan Kvida
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
20
Jaroslav Tregler
ЦЗ
21
Jan Rezek
ЦП
0
T. Pilik
ЦП
0
E. Antwi
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
18
Jiri Mezera
ЦФ
0
L. Edrisa
ЦФ
71
Jakub Šiman
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Млада Болеслав
39
Якуб Клима
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
8
Марек Матейовски
ЦП
23
Давид Дудера
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
Пршибрам
0
O. Kingue
ЦЗ
0
V. Svoboda
ЦФ
0
S. Vavra
ЦФ
26
Ondrej Koci
ЦФ
0
M. Lalkovic
ЦФ
27
Radek Voltr
ЦФ
2-4-4
33
22
Такакш
39
Крапка
11
Данчак
32
Будински
22
Фулнек
17
Жмрхаль
27
18
Ладра
0
26
Малински
4-4-3
15
32
20
0
0
0
8
Зорван
21
71
0
18
26
Малински
8
Матейовски
8
Матейовски
26
Малински
22
Фулнек
23
Дудера
23
Дудера
22
Фулнек
32
Будински
9
9
32
Будински
17
Жмрхаль
17
Дрчал
17
Дрчал
17
Жмрхаль
0
0
0
0
0
27
27
0
Остались в запасе
Млада Болеслав
Пршибрам
99
Petr Mikulec
ЦФ
39
Якуб Клима
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
Главный тренер
Йозеф Вебер
0
V. Svoboda
ЦФ
0
S. Vavra
ЦФ
0
O. Kingue
ЦЗ
26
Ondrej Koci
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Остались в запасе
99
Petr Mikulec
ЦФ
39
Якуб Клима
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
Остались в запасе
0
V. Svoboda
ЦФ
0
S. Vavra
ЦФ
0
O. Kingue
ЦЗ
26
Ondrej Koci
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Павел Тобиас
Статистика матча Млада Болеслав - Пршибрам
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пардубице
0 : 0
04.06.2023
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пршибрам
0 : 2
01.06.2023
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Теплице
2 : 2
29.05.2021
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Пршибрам
0 : 1
23.05.2021
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Пршибрам
1 : 0
15.05.2021
Яблонец
Информация о матче
Стадион:
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3
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3
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«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
2021.09.01 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
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2021.02.08 16:49
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1
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