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Лига Европы 2026/2027
Шэмрок Роверс - Милан
Шэмрок Роверс - Милан: обзор матча 17 сентября 2020
Шэмрок Роверс
17.09.2020, четверг, 21:00
Лига Европы, 2 раунд
0 : 2
Завершен
Милан
23'
З. Ибрагимович
67'
Х. Чалханоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шэмрок Роверс - Милан
Замена
D. Williams
️️️️
А. Грин
87'
84'
Замена
С. Тонали
️️️️
И. Беннасер
83'
Замена
Б. Диас
️️️️
Х. Чалханоглу
Замена
С. Кавана
️️️️
Н. Фарруджа
83'
74'
Замена
Р. Крунич
️️️️
А. Салемакерс
Замена
Д. Уоттс
️️️️
Г. О'Нил
70'
67'
ГОЛ! 0:2!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
А. Салемакерс
23'
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Х. Чалханоглу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шэмрок Роверс
1
Алан Маннус
ВР
9
Арон Грин
ЛЗ
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
5
Ли Грейс
ЦЗ
20
Нил Фарруджа
ЛВ
8
Ронан Финн
ЦП
16
Гэри О'Нил
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
8
Aaron McEneff
ЦФ
28
Joey O'Brien
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Шэмрок Роверс
88
Леон Полс
ВР
7
Дилан Уоттс
ЦП
11
Син Кавана
ЦП
8
Rhys Marshall
ЦФ
11
Thomas Oluwa
ЦФ
22
D. Williams
ЦФ
18
Sean Callan
ЦФ
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
3-3-1-3
1
Маннус
9
Грин
5
Грейс
4
Лопеш
8
Финн
16
О'Нил
29
Бирн
20
Фарруджа
10
Берк
28
8
4-3-2-1
1
Доннарумма
2
Калабрия
46
Габбиа
24
Кьер
19
Эрнандес
20
Чалханоглу
10
Беннасер
19
Кессье
70
Кастильехо
56
Салемакерс
11
Ибрагимович
9
Грин
22
22
9
Грин
16
О'Нил
7
Уоттс
7
Уоттс
16
О'Нил
20
Фарруджа
11
Кавана
11
Кавана
20
Фарруджа
10
Беннасер
16
Тонали
16
Тонали
10
Беннасер
56
Салемакерс
33
Крунич
33
Крунич
56
Салемакерс
20
Чалханоглу
21
Диас
21
Диас
20
Чалханоглу
Остались в запасе
Шэмрок Роверс
Милан
8
Rhys Marshall
ЦФ
88
Леон Полс
ВР
11
Thomas Oluwa
ЦФ
18
Sean Callan
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
8
Rhys Marshall
ЦФ
88
Леон Полс
ВР
11
Thomas Oluwa
ЦФ
18
Sean Callan
ЦФ
Остались в запасе
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Шэмрок Роверс - Милан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Голуэй Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Таллагт Стэдиум
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