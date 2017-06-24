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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
Мексика - Россия
Мексика - Россия: обзор матча 24 июня 2017
Мексика
24.06.2017, суббота, 18:00
Кубок конфедераций, группа A, 3 тур
2 : 1
Завершен
Россия
30'
Н. Араужо
52'
И. Лосано
25'
А. Самедов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мексика - Россия
Желтая карточка
О. Аланис
90'
+1
88'
Желтая карточка
А. Головин
78'
Замена
М. Канунников
️️️️
Ф. Смолов
71'
Желтая карточка
В. Васин
Замена
О. Аланис
️️️️
А. Гуардадо
70'
70'
Замена
И. Смольников
️️️️
А. Ерохин
68'
Вторая желтая
Ю. Жирков
64'
Замена
Д. Полоз
️️️️
А. Бухаров
63'
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
ГОЛ! 2:1!
И. Лосано
Пас отдал
Э. Эррера
52'
50'
Травма
Г. Джикия
Замена
Х. Акино
️️️️
К. Вела
46'
Замена
Л. Рейес
️️️️
Д. Рейес
38'
ГОЛ! 1:1!
Н. Араужо
Пас отдал
Э. Морено
30'
25'
ГОЛ! 0:1!
А. Самедов
Пас отдал
А. Ерохин
Желтая карточка
А. Гуардадо
15'
9'
Желтая карточка
Ю. Жирков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мексика
13
Гильермо Очоа
ВР
7
Мигель Лаюн
ЛЗ
2
Нестор Араужо
ЦЗ
5
Диего Рейес
ЦЗ
15
Эктор Морено
ПЗ
16
Эктор Эррера
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
11
Карлос Вела
АП
6
Джонатан
АП
22
Ирвинг Лосано
АП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Осорио
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛАЗ
13
Федор Кудряшов
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
19
Александр Самедов
ПАЗ
8
Денис Глушаков
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
17
Александр Головин
АП
11
Александр Бухаров
ЦФ
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Мексика
12
Родольфо Кота
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
21
Луис Рейес
ЦЗ
3
Карлос Сальседо
ЦЗ
23
Освальдо Аланис
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
17
Юрген Дамм
ЦП
8
Марко Фабиан
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
6
Джовани Дос Сантос
ЦФ
19
Орибе Перальта
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Россия
20
Владимир Габулов
ВР
1
Гилерме
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
4
Илья Кутепов
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
10
Руслан Камболов
ОП
22
Дмитрий Тарасов
ОП
8
Юрий Газинский
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
20
Максим Канунников
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Очоа
7
Лаюн
2
Араужо
5
Рейес
15
Морено
16
Эррера
18
Гуардадо
11
Вела
22
Лосано
6
Джонатан
14
Чичарито
3-2-1-2-2
1
Акинфеев
13
Кудряшов
5
Васин
14
Джикия
19
Самедов
18
Жирков
8
Глушаков
21
Ерохин
17
Головин
9
Смолов
11
Бухаров
5
Рейес
21
Рейес
21
Рейес
5
Рейес
18
Гуардадо
23
Аланис
23
Аланис
18
Гуардадо
11
Вела
20
Акино
20
Акино
11
Вела
21
Ерохин
19
Смольников
19
Смольников
21
Ерохин
11
Бухаров
7
Полоз
7
Полоз
11
Бухаров
9
Смолов
20
Канунников
20
Канунников
9
Смолов
Остались в запасе
Мексика
Россия
12
Родольфо Кота
ВР
17
Юрген Дамм
ЦП
1
Альфредо Талавера
ВР
3
Карлос Сальседо
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
8
Марко Фабиан
ЦП
6
Джовани Дос Сантос
ЦФ
19
Орибе Перальта
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Осорио
20
Владимир Габулов
ВР
1
Гилерме
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
4
Илья Кутепов
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
10
Руслан Камболов
ОП
22
Дмитрий Тарасов
ОП
8
Юрий Газинский
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
12
Родольфо Кота
ВР
17
Юрген Дамм
ЦП
1
Альфредо Талавера
ВР
3
Карлос Сальседо
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
8
Марко Фабиан
ЦП
6
Джовани Дос Сантос
ЦФ
19
Орибе Перальта
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Остались в запасе
20
Владимир Габулов
ВР
1
Гилерме
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
4
Илья Кутепов
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
10
Руслан Камболов
ОП
22
Дмитрий Тарасов
ОП
8
Юрий Газинский
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
Главный тренер
Хуан Карлос Осорио
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Мексика - Россия
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Фахад Аль-Мирдаси
(Эр-Рияд)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
"Первый"
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