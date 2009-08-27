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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Металлист - Штурм
Металлист - Штурм: обзор матча 27 августа 2009
Металлист
27.08.2009, четверг, 21:15
Лига Европы
0 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Штурм
32'
Д. Байхлер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Штурм
Желтая карточка
Жажа
+3
Замена
Д. Хасслер
️️️️
С. Муратович
Замена
Зезето
️️️️
М. Девич
Замена
В. Панцхава
️️️️
М. Буркхардт
Замена
А. Еременко
️️️️
О. Шелаев
Желтая карточка
О. Шелаев
ГОЛ! 0:1!
Д. Байхлер
Пас отдал
С. Муратович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
2
Хонатан Майдана
ПЗ
18
Марцин Буркхардт
ЛП
16
Денис Олейник
ЛВ
15
Валентин Слюсар
ЦП
5
Олег Шелаев
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
70
Жажа
ЦФ
Штурм
1
Кристиан Гратцей
ВР
18
Илья Канделаки
ЛЗ
5
Фердинанд Фельдхофер
ЦЗ
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ПЗ
8
Андреас Хольцл
ЦП
6
Мануэль Вебер
ЦП
10
Самир Муратович
АП
6
Петр Глинка
ПП
28
Даниэль Байхлер
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Металлист
23
Игорь Бажан
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
10
Эрнан Даниэль Фредес
ЦП
11
Сергей Барилко
ЦП
20
Алексей Еременко
ЦП
0
Вахтанг Панцхава
ЦФ
25
Зезето
ЦФ
Штурм
12
Андреас Луксе
ВР
5
Марк Преттенталер
ЦЗ
17
Мартин Эренрайх
ПЗ
10
Харис Буква
ЛП
29
Сандро Фода
ЦП
21
Деян Марич
ЦП
30
Доминик Хасслер
ЦФ
4-3-1-2
29
Горяинов
19
Пшеничных
26
Обрадович
18
Гуйе
2
Майдана
18
Буркхардт
5
Шелаев
15
Слюсар
16
Олейник
70
Жажа
32
Девич
4-3-1-1
1
Гратцей
6
Зоннляйтнер
5
Фельдхофер
23
Шильденфельд
18
Канделаки
6
Глинка
6
Вебер
8
Хольцл
10
Муратович
28
Байхлер
18
Буркхардт
0
Панцхава
0
Панцхава
18
Буркхардт
32
Девич
25
Зезето
25
Зезето
32
Девич
5
Шелаев
20
Еременко
20
Еременко
5
Шелаев
10
Муратович
30
Хасслер
30
Хасслер
10
Муратович
Остались в запасе
Металлист
Штурм
10
Эрнан Даниэль Фредес
ЦП
11
Сергей Барилко
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
29
Сандро Фода
ЦП
21
Деян Марич
ЦП
5
Марк Преттенталер
ЦЗ
12
Андреас Луксе
ВР
17
Мартин Эренрайх
ПЗ
10
Харис Буква
ЛП
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
10
Эрнан Даниэль Фредес
ЦП
11
Сергей Барилко
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
Остались в запасе
29
Сандро Фода
ЦП
21
Деян Марич
ЦП
5
Марк Преттенталер
ЦЗ
12
Андреас Луксе
ВР
17
Мартин Эренрайх
ПЗ
10
Харис Буква
ЛП
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Металлист - Штурм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
- : -
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
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