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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Штурм - Металлист
Штурм - Металлист: обзор матча 20 августа 2009
Штурм
20.08.2009, четверг, 21:15
Лига Европы
1 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Металлист
32'
Д. Байхлер
77'
Д. Олейник
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - Металлист
Желтая карточка
Х. Буква
Замена
Э. Даниэль Фредес
️️️️
Д. Олейник
Желтая карточка
Эдмар
ГОЛ! 1:1!
Д. Олейник
Пас отдал
Жажа
Замена
В. Бордиян
️️️️
А. Еременко
Замена
Х. Буква
️️️️
Ф. Ламотте
Желтая карточка
М. Обрадович
Замена
О. Шелаев
️️️️
В. Лысенко
ГОЛ! 1:0!
Д. Байхлер
Пас отдал
С. Муратович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
1
Кристиан Гратцей
ВР
18
Илья Канделаки
ЛЗ
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
0
Фабиан Ламотте
ПЗ
6
Петр Глинка
ЦП
6
Мануэль Вебер
ЦП
10
Самир Муратович
АП
8
Андреас Хольцл
ПП
28
Даниэль Байхлер
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
2
Хонатан Майдана
ПЗ
32
Марко Девич
ЛП
16
Денис Олейник
ЛВ
20
Алексей Еременко
ЦП
8
Эдмар
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
70
Жажа
ЦФ
Штурм
12
Андреас Луксе
ВР
5
Марк Преттенталер
ЦЗ
5
Фердинанд Фельдхофер
ЦЗ
10
Харис Буква
ЛП
29
Сандро Фода
ЦП
30
Доминик Хасслер
ЦФ
Металлист
23
Игорь Бажан
ВР
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
11
Сергей Барилко
ЦП
10
Эрнан Даниэль Фредес
ЦП
25
Зезето
ЦФ
4-3-1-1
1
Гратцей
18
Канделаки
23
Шильденфельд
6
Зоннляйтнер
0
Ламотте
6
Глинка
6
Вебер
8
Хольцл
10
Муратович
28
Байхлер
4-3-1-2
29
Горяинов
2
Майдана
26
Обрадович
18
Гуйе
19
Пшеничных
20
Еременко
8
Эдмар
32
Девич
16
Олейник
70
Жажа
7
Лысенко
30
Хасслер
30
Хасслер
0
Ламотте
10
Буква
10
Буква
0
Ламотте
16
Олейник
10
Фредес
10
Фредес
16
Олейник
20
Еременко
37
Бордиян
37
Бордиян
20
Еременко
7
Лысенко
5
Шелаев
5
Шелаев
7
Лысенко
Остались в запасе
Штурм
Металлист
5
Марк Преттенталер
ЦЗ
29
Сандро Фода
ЦП
12
Андреас Луксе
ВР
5
Фердинанд Фельдхофер
ЦЗ
Главный тренер
Франко Фода
25
Зезето
ЦФ
11
Сергей Барилко
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
Остались в запасе
5
Марк Преттенталер
ЦЗ
29
Сандро Фода
ЦП
12
Андреас Луксе
ВР
5
Фердинанд Фельдхофер
ЦЗ
Остались в запасе
25
Зезето
ЦФ
11
Сергей Барилко
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Штурм - Металлист
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
- : -
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Брамхар
(Рейссен)
Помощники судьи:
Патрик Герритсен
Дж. Ф. Олде-Олтхоф (оба - Голландия)
Делегат:
Томас Геа (Андорра)
Стадион:
Меркур Арена
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