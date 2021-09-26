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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Мьёндален
Русенборг - Мьёндален: обзор матча 26 сентября 2021
Русенборг
26.09.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
3 : 1
Завершен
Мьёндален
26'
С. Веччиа
74'
С. Веччиа
90+5'
Н. Хольм
54'
K. Havard Eriksen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Мьёндален
ГОЛ! 3:1!
Н. Хольм
90'
+5
83'
Замена
J. Solberg
️️️️
Н. Вальстад
83'
Замена
M. Ovenstad
️️️️
H. Kleppa
80'
Замена
B. Stokke
️️️️
F. Brustad
ГОЛ! 2:1!
С. Веччиа
Пас отдал
Н. Хольм
74'
69'
Желтая карточка
A. Sporrong
Замена
Ю. Лунд
️️️️
А. Хансен
65'
60'
Желтая карточка
O. Amund Sveen
Замена
П. Скьельбред
️️️️
А. Конрадсен
60'
54'
ГОЛ! 1:1!
K. Havard Eriksen
Пас отдал
Н. Вальстад
50'
Желтая карточка
D. Janevski
ГОЛ! 1:0!
С. Веччиа
Пас отдал
Н. Хольм
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
23
Стефано Веччиа
ПВ
2
Павле Вагич
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
Мьёндален
4
Daniel Janevski
ЦЗ
21
Herman Kleppa
ЦП
31
Albin Sporrong
ЦП
1
Sosha Makani
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
7
Ларс Ольден Ларсен
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
Мьёндален
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
3
S. Overby
ЦФ
19
Magnus Bækken
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
4-1-2-3
1
Хансен
3
Аугустинсон
15
Орн Ейхолфссон
18
Андерссон
29
Рейтан
16
Конрадсен
35
Сейде
23
Веччиа
29
Хольм
19
Хольс
2
Вагич
1-2-5
4
21
31
7
Ларсен
4
11
Вальстад
28
22
16
Конрадсен
5
Скьельбред
5
Скьельбред
16
Конрадсен
1
Хансен
1
Лунд
1
Лунд
1
Хансен
11
Вальстад
6
6
11
Вальстад
8
20
20
8
21
17
17
21
Остались в запасе
Русенборг
Мьёндален
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
3
S. Overby
ЦФ
19
Magnus Bækken
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Остались в запасе
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
3
S. Overby
ЦФ
19
Magnus Bækken
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Статистика матча Русенборг - Мьёндален
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Информация о матче
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