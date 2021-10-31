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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Мьёндален
Одд - Мьёндален: обзор матча 31 октября 2021
Одд
31.10.2021, воскресенье, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
2 : 2
Завершен
Мьёндален
7'
М. Андре Кааса
11'
Т. Лауритсен
80'
Л. Ольден Ларсен
82'
Л. Ольден Ларсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Одд - Мьёндален
82'
ГОЛ! 2:2!
Л. Ольден Ларсен
Замена
М. Евтович
️️️️
М. Андре Кааса
82'
82'
Замена
O. Amund Sveen
️️️️
C. Gauseth
80'
ГОЛ! 2:1!
Л. Ольден Ларсен
75'
Желтая карточка
S. Aasmundsen
71'
Замена
F. Brustad
️️️️
B. Stokke
Желтая карточка
Д. Китолано
68'
46'
Замена
Н. Вальстад
️️️️
D. Janevski
ГОЛ! 2:0!
Т. Лауритсен
Пас отдал
Д. Китолано
11'
ГОЛ! 1:0!
М. Андре Кааса
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
25
Йон Китолано
ЛЗ
6
Магнус Леквен
ЦП
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
6
Конрад Валлем
ЦФ
15
Маркус Андре Кааса
ЦФ
2
Эспен Рууд
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ЦФ
16
Джошуа Китолано
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Мьёндален
4
Daniel Janevski
ЦЗ
21
Herman Kleppa
ЦП
20
Benjamin Stokke
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
7
Ларс Ольден Ларсен
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
28
Соломон Овусу
ЦФ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
0
Kristoffer Larsen
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
Мьёндален
31
Albin Sporrong
ЦП
1
Sosha Makani
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
19
Magnus Bækken
ЦФ
27
Franck Bamenye
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
1-1-5
25
Китолано
6
Леквен
15
Кааса
16
Китолано
1
Йоргенсен
2
Рууд
6
Валлем
1-1-5
4
21
7
Ларсен
35
28
33
11
15
Кааса
26
Евтович
26
Евтович
15
Кааса
4
11
Вальстад
11
Вальстад
4
11
22
22
11
20
8
8
20
Остались в запасе
Одд
Мьёндален
1
Сондре Россбах
ВР
28
Соломон Овусу
ЦФ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
0
Kristoffer Larsen
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
31
Albin Sporrong
ЦП
1
Sosha Makani
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
19
Magnus Bækken
ЦФ
27
Franck Bamenye
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Остались в запасе
1
Сондре Россбах
ВР
28
Соломон Овусу
ЦФ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
0
Kristoffer Larsen
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
Остались в запасе
31
Albin Sporrong
ЦП
1
Sosha Makani
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
19
Magnus Bækken
ЦФ
27
Franck Bamenye
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Вегард Хансен
Статистика матча Одд - Мьёндален
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
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1
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2020.02.07 20:23
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