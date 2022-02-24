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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Карабах - Марсель
Карабах - Марсель: обзор матча 24 февраля 2022
Карабах
24.02.2022, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/16 финала
0 : 3
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Марсель
12'
П. Гуйе
77'
М. Гендузи
90+2'
К. де ла Фуэнте
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Карабах - Марсель
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
К. де ла Фуэнте
82'
Замена
К. де ла Фуэнте
️️️️
Б. Дьенг
82'
Замена
С. Колашинац
️️️️
П. Гуйе
82'
Замена
А. Арит
️️️️
Д. Пайет
Замена
И. Иббрахимли
️️️️
Г. Гараев
81'
77'
ГОЛ! 0:2!
М. Гендузи
Пас отдал
Д. Пайет
73'
Желтая карточка
Д. Пайет
Замена
Р. Ахмадзада
️️️️
И. Ваджи
68'
59'
Замена
Д. Ундер
️️️️
С. Бакамбу
Желтая карточка
К. Боржес
57'
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
Ф. Озобич
54'
53'
Желтая карточка
С. Бакамбу
Желтая карточка
К. Медина
48'
43'
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
Желтая карточка
Ф. Озобич
36'
36'
Желтая карточка
П. Гуйе
36'
Желтая карточка
А. Гонсалес
12'
ГОЛ! 0:1!
П. Гуйе
Пас отдал
Д. Пайет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
25
Лука Гугешашвили
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
10
Абделлах Зубир
ЦП
20
Кади Боржес
АП
19
Филип Озобич
АП
7
Турал Байрамов
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
18
Пап Гуйе
ОП
8
Бубакар Камара
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Карабах
1
Эмиль Балаев
ВР
1
Амин Рамазанов
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
11
Леандру Андраде
ЦП
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
11
Рустам Ахмадзада
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
8
Жерсон
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
3-1-1-2-3
25
Гугешашвили
23
Вешович
81
Медина
5
Медведев
2
Гараев
10
Зубир
19
Озобич
20
Боржес
25
Ваджи
66
Андраде
7
Байрамов
3-2-2-1-2
30
Манданда
2
Салиба
15
Чалета-Цар
14
Перес
18
Гуйе
8
Камара
6
Гендузи
21
Ронжье
10
Пайет
9
Дьенг
94
Бакамбу
2
Гараев
18
Иббрахимли
18
Иббрахимли
2
Гараев
19
Озобич
7
Шейдаев
7
Шейдаев
19
Озобич
25
Ваджи
11
Ахмадзада
11
Ахмадзада
25
Ваджи
18
Гуйе
23
Колашинац
23
Колашинац
18
Гуйе
10
Пайет
77
Арит
77
Арит
10
Пайет
9
Дьенг
23
де ла Фуэнте
23
де ла Фуэнте
9
Дьенг
94
Бакамбу
7
Ундер
7
Ундер
94
Бакамбу
Остались в запасе
Карабах
Марсель
1
Эмиль Балаев
ВР
1
Амин Рамазанов
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
11
Леандру Андраде
ЦП
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
13
Пау Лопес
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
8
Жерсон
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
1
Эмиль Балаев
ВР
1
Амин Рамазанов
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
11
Леандру Андраде
ЦП
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
8
Жерсон
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Карабах - Марсель
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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