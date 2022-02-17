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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Марсель - Карабах
Марсель - Карабах: обзор матча 17 февраля 2022
Марсель
17.02.2022, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/16 финала
3 : 1
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Карабах
41'
А. Милик
44'
А. Милик
90+2'
Д. Пайет
85'
К. Боржес
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Марсель - Карабах
ГОЛ! 3:1!
Д. Пайет
Пас отдал
Б. Дьенг
90'
+2
90'
+1
Замена
И. Иббрахимли
️️️️
Г. Гараев
85'
ГОЛ! 2:1!
К. Боржес
Пас отдал
П. Андраде
Желтая карточка
Б. Дьенг
77'
74'
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
Ф. Озобич
Замена
М. Гендузи
️️️️
Жерсон
69'
Замена
Б. Дьенг
️️️️
Д. Ундер
69'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
К. де ла Фуэнте
68'
Замена
Д. Пайет
️️️️
А. Милик
68'
Желтая карточка
Л. Перес
66'
ГОЛ! 2:0!
А. Милик
Пас отдал
П. Гуйе
44'
ГОЛ! 1:0!
А. Милик
41'
Желтая карточка
Д. Ундер
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
8
Жерсон
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Карабах
25
Лука Гугешашвили
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
10
Абделлах Зубир
ЦП
20
Кади Боржес
АП
19
Филип Озобич
АП
66
Патрик Андраде
ЦФ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
31
Уго Бертелли
АП
77
Амин Арит
АП
46
Айлан Беньяхия-Тани
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Карабах
1
Эмиль Балаев
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
11
Рустам Ахмадзада
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Манданда
26
Балерди
27
Гонсалес
14
Перес
14
Лирола
8
Камара
18
Гуйе
8
Жерсон
23
де ла Фуэнте
7
Ундер
30
Милик
3-1-1-2-3
25
Гугешашвили
5
Медведев
23
Вешович
81
Медина
2
Гараев
10
Зубир
20
Боржес
19
Озобич
7
Байрамов
25
Ваджи
66
Андраде
30
Милик
10
Пайет
10
Пайет
30
Милик
8
Жерсон
6
Гендузи
6
Гендузи
8
Жерсон
23
де ла Фуэнте
94
Бакамбу
94
Бакамбу
23
де ла Фуэнте
7
Ундер
9
Дьенг
9
Дьенг
7
Ундер
2
Гараев
18
Иббрахимли
18
Иббрахимли
2
Гараев
19
Озобич
7
Шейдаев
7
Шейдаев
19
Озобич
Остались в запасе
Марсель
Карабах
13
Пау Лопес
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
31
Уго Бертелли
АП
77
Амин Арит
АП
46
Айлан Беньяхия-Тани
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
1
Эмиль Балаев
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
11
Рустам Ахмадзада
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
31
Уго Бертелли
АП
77
Амин Арит
АП
46
Айлан Беньяхия-Тани
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмиль Балаев
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
11
Рустам Ахмадзада
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Марсель - Карабах
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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