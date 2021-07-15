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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Урарту - Марибор
Урарту - Марибор: обзор матча 15 июля 2021
Урарту
15.07.2021, четверг, 19:00
Лига конференций, 1 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Марибор
85'
Д. Штурм
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Урарту - Марибор
90'
+2
Замена
Р. Пожег Ванкас
️️️️
M. Alvir
90'
+1
Замена
Г. Сикошек
️️️️
В. Кодерман
90'
+1
Замена
М. Мутавчич
️️️️
М. Милец
87'
Желтая карточка
Р. Володер
85'
ГОЛ! 0:1!
Д. Штурм
Замена
С. Мкртчян
️️️️
Н. Агасарян
78'
Замена
Э. Григорян
️️️️
А. Акопян
78'
Замена
K. Melkonyan
️️️️
A. Mensah
78'
68'
Замена
Р. Кронаветер
️️️️
Н. Цугель
Желтая карточка
N. Antwi
61'
58'
Замена
Д. Штурм
️️️️
Ж. Випотник
Замена
L. Milts
️️️️
Н. Григорян
56'
45'
+1
Желтая карточка
Б. Врховец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урарту
71
Анатолий Айвазов
ВР
55
Акоп Акопян
ЦЗ
6
Угочукву Иву
ОП
8
Нарек Агасарян
ОП
30
Нарек Григорян
ПВ
4
Annan Mensah
ЦФ
2
N. Antwi
ЦФ
90
O. Polyakov
ЦФ
0
P. Ten
ЦФ
18
Salomon Nirisarike
ЦФ
18
Артур Миранян
ЦФ
Главный тренер
Роберт Арзуманян
Марибор
42
Вид Кодерман
ЛЗ
22
Мартин Милец
ЦЗ
6
Илия Мартинович
ЦЗ
6
Роберт Володер
ЦЗ
8
Алекс Пихлер
ЦП
4
Блаж Врховец
ЦП
20
Ян Репас
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
11
Marko Alvir
ЦФ
9
Жан Випотник
ЦФ
1
Azbe Jug
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Урарту
16
Эдгар Григорян
ЛЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
8
Геворг Тарахчян
ЛВ
7
Сергей Мкртчян
ОП
99
Grigori Matevosyan
ЦФ
28
Robert Baghramyan
ЦФ
20
Gor Lulukyan
ЦФ
26
Peter Zilu Mutumosi
ЦФ
99
Khariton Ayvazyan
ЦФ
0
L. Milts
ЦФ
10
K. Melkonyan
ЦФ
Марибор
59
Само Придгар
ВР
81
Менно Бергсен
ВР
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
32
Неманья Митрович
ЦЗ
80
Мирко Мутавчич
ПЗ
10
Даниэль Штурм
ЛВ
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
7
Рок Кронаветер
ЦП
24
Рок Махер
ЦП
17
Алеша Матко
ПВ
0
G. Gorenak
ЦФ
13
Рок Ширк
ЦФ
1-2-1-5
71
Айвазов
55
Акопян
6
Иву
8
Агасарян
30
Григорян
90
18
Миранян
18
0
2
4-3-1-3
22
Милец
6
Мартинович
6
Володер
42
Кодерман
8
Пихлер
4
Врховец
20
Репас
11
Цугель
1
9
Випотник
11
8
Агасарян
7
Мкртчян
7
Мкртчян
8
Агасарян
55
Акопян
16
Григорян
16
Григорян
55
Акопян
30
Григорян
0
0
30
Григорян
4
10
10
4
9
Випотник
10
Штурм
10
Штурм
9
Випотник
42
Кодерман
20
Сикошек
20
Сикошек
42
Кодерман
22
Милец
80
Мутавчич
80
Мутавчич
22
Милец
11
Цугель
7
Кронаветер
7
Кронаветер
11
Цугель
11
94
Пожег Ванкас
94
Пожег Ванкас
11
Остались в запасе
Урарту
Марибор
99
Grigori Matevosyan
ЦФ
8
Геворг Тарахчян
ЛВ
28
Robert Baghramyan
ЦФ
20
Gor Lulukyan
ЦФ
26
Peter Zilu Mutumosi
ЦФ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
99
Khariton Ayvazyan
ЦФ
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Арзуманян
59
Само Придгар
ВР
32
Неманья Митрович
ЦЗ
0
G. Gorenak
ЦФ
24
Рок Махер
ЦП
81
Менно Бергсен
ВР
13
Рок Ширк
ЦФ
17
Алеша Матко
ПВ
Главный тренер
Дарко Миланич
Остались в запасе
99
Grigori Matevosyan
ЦФ
8
Геворг Тарахчян
ЛВ
28
Robert Baghramyan
ЦФ
20
Gor Lulukyan
ЦФ
26
Peter Zilu Mutumosi
ЦФ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
99
Khariton Ayvazyan
ЦФ
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
Остались в запасе
59
Само Придгар
ВР
32
Неманья Митрович
ЦЗ
0
G. Gorenak
ЦФ
24
Рок Махер
ЦП
81
Менно Бергсен
ВР
13
Рок Ширк
ЦФ
17
Алеша Матко
ПВ
Главный тренер
Роберт Арзуманян
Главный тренер
Дарко Миланич
Статистика матча Урарту - Марибор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Урарту
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Урарту
- : -
28.11.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Сюник
1 : 2
21.11.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Урарту
0 : 0
08.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Сардарапат
0 : 0
22.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Урарту
5 : 2
17.10.2026
Ван
Марибор
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
- : -
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
5 : 1
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
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