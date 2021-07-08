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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Марибор - Урарту
Марибор - Урарту: обзор матча 08 июля 2021
Марибор
08.07.2021, четверг, 21:45
Лига конференций, 1 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Урарту
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Марибор - Урарту
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Марибор
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
- : -
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
5 : 1
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Урарту
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Урарту
- : -
28.11.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Сюник
1 : 2
21.11.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Урарту
0 : 0
08.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Сардарапат
0 : 0
22.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Урарту
5 : 2
17.10.2026
Ван
Информация о матче
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Марибор
Урарту
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении
24 мая
7
Российский вингер сделал 1+1 в матче за словенский клуб
1 февраля
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2025.07.17 19:50
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении
24 мая
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Российский вингер сделал 1+1 в матче за словенский клуб
1 февраля
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«Ростов» и еще один клуб РПЛ интересуются игроком «Марибора»
2023.05.23 10:08
Сбежавший в 2022 году украинский футболист хочет вернуться в Россию
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2025.07.18 18:51
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Прогноз на точный счeт матча «Неман» – «Урарту»: Лига Конференций, 17 июля 2025
2025.07.16 09:45
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