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Вольфсбург - Манчестер Юнайтед
Вольфсбург - Манчестер Юнайтед: обзор матча 08 декабря 2015
Вольфсбург
08.12.2015, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа B, 6 тур
3 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
12'
Налдо
28'
Виейринья
82'
Налдо
9'
А. Марсьяль
80'
Ж. Гилявоги (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Манчестер Юнайтед
90'
+1
Желтая карточка
Г. Варела
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Ю. Дракслер
83'
ГОЛ! 3:2!
Налдо
82'
80'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Ж. Гилявоги
Замена
Т. Клозе
️️️️
Виейринья
76'
Желтая карточка
Налдо
70'
69'
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
Х. Мата
68'
Замена
М. Кэррик
️️️️
Б. Швайнштайгер
Желтая карточка
А. Шюррле
59'
41'
Замена
К. Бортуик-Джексон
️️️️
М. Дармиан
40'
Травма
М. Дармиан
ГОЛ! 2:1!
Виейринья
Пас отдал
Ю. Дракслер
28'
17'
Желтая карточка
М. Дармиан
Замена
М. Шефер
️️️️
Р. Родригес
15'
ГОЛ! 1:1!
Налдо
Пас отдал
Р. Родригес
12'
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Марсьяль
Пас отдал
Х. Мата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ОП
10
Макс Крузе
ЦП
20
Виейринья
ПП
20
Андре Шюррле
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
(К)
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
4-2-2-1-1
16
Бенальо
13
Родригес
4
Данте
27
Налдо
28
Треш
23
Гилявоги
27
Арнольд
10
Крузе
20
Виейринья
7
Дракслер
20
Шюррле
4-2-2-2
43
Де Хеа
2
Варела
17
Блинд
6
Смоллинг
36
Дармиан
25
Феллайни
31
Швайнштайгер
64
Мата
77
Лингард
10
Депай
9
Марсьяль
7
Дракслер
20
Калиджиури
20
Калиджиури
7
Дракслер
13
Родригес
4
Шефер
4
Шефер
13
Родригес
20
Виейринья
5
Клозе
5
Клозе
20
Виейринья
36
Дармиан
3
Бортуик-Джексон
3
Бортуик-Джексон
36
Дармиан
64
Мата
25
Пауэлл
25
Пауэлл
64
Мата
31
Швайнштайгер
16
Кэррик
16
Кэррик
31
Швайнштайгер
Остались в запасе
Вольфсбург
Манчестер Юнайтед
1
Коэн Кастелс
ВР
2
Себастьян Юнг
ПЗ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
2
Себастьян Юнг
ПЗ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Вольфсбург - Манчестер Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Помощники судьи:
Милован Ристич (Сербия) Далибор Джурджевич (Сербия)
Дополнительные помощники:
Данило Груич (Сербия) Ненад Джокич (Сербия)
Резервный судья:
Неманья Петрович (Сербия)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
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