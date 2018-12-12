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Валенсия - Манчестер Юнайтед
Валенсия - Манчестер Юнайтед: обзор матча 12 декабря 2018
Валенсия
12.12.2018, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа H, 6 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
17'
К. Солер
47'
Ф. Джонс (АГ)
87'
М. Рэшфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Манчестер Юнайтед
87'
ГОЛ! 2:1!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Э. Янг
82'
Желтая карточка
М. Рэшфорд
69'
Замена
Д. Лингард
️️️️
Р. Лукаку
Замена
Родриго
️️️️
С. Мина
68'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Черышев
66'
57'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Фред
Замена
Э. Гарай
️️️️
А. Латорре
51'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Ф. Джонс
Пас отдал
К. Солер
47'
46'
Замена
Э. Янг
️️️️
М. Рохо
30'
Желтая карточка
Э. Байи
Желтая карточка
А. Латорре
29'
ГОЛ! 1:0!
К. Солер
17'
11'
Желтая карточка
Л. Валенсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
8
Поль Погба
ЦП
7
Фред
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
64
Хуан Мата
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Валенсия
33
Нето
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
19
Родриго
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Ли Грант
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
4-3-1-2
1
Хауме
3
Латорре
4
Дьякаби
21
Рубен Везо
12
Пиччини
19
Кондогбиа
10
Парехо
7
Солер
90
Черышев
44
Батшуайи
77
Мина
3-4-2-1
44
Ромеро
4
Джонс
3
Байи
5
Рохо
25
Валенсия
7
Фред
25
Феллайни
8
Погба
8
Перейра
64
Мата
9
Лукаку
90
Черышев
9
Торрес
9
Торрес
90
Черышев
3
Латорре
24
Гарай
24
Гарай
3
Латорре
77
Мина
19
Родриго
19
Родриго
77
Мина
5
Рохо
15
Янг
15
Янг
5
Рохо
7
Фред
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
7
Фред
9
Лукаку
77
Лингард
77
Лингард
9
Лукаку
Остались в запасе
Валенсия
Манчестер Юнайтед
10
Даниэль Васс
ЦП
33
Нето
ВР
13
Франсис Коклен
ОП
Главный тренер
Хавьер Агирре
13
Ли Грант
ВР
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
10
Даниэль Васс
ЦП
33
Нето
ВР
13
Франсис Коклен
ОП
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Валенсия - Манчестер Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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