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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Суонси
Манчестер Юнайтед - Суонси: обзор матча 31 марта 2018
Манчестер Юнайтед
31.03.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Суонси
5'
Р. Лукаку
20'
А. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Суонси
ГОЛ! 2:0!
А. Санчес
Пас отдал
Д. Лингард
20'
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
А. Санчес
5'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
25
Луис-Антонио Валенсия
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
18
Неманья Матич
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
6
Самуэль Клукас
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Манчестер Юнайтед
2
Жоэл Перейра
ВР
23
Люк Шоу
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
21
Андер Эррера
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
14
Том Кэрролл
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
3-3-2-2
43
Де Хеа
15
Янг
6
Смоллинг
3
Линделеф
25
Валенсия
8
Погба
18
Матич
77
Лингард
64
Мата
4
Санчес
9
Лукаку
3-2-3-1-1
22
Фабиански
26
Моусон
6
Фернандес
3
ван дер Хоорн
26
Ноутон
13
Ольссон
6
Клукас
40
Ки Сун-Юн
10
Кинг
24
Айю
12
Дайер
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Суонси
2
Жоэл Перейра
ВР
23
Люк Шоу
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Остались в запасе
2
Жоэл Перейра
ВР
23
Люк Шоу
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Остались в запасе
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Суонси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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