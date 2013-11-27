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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Виктория
Манчестер Сити - Виктория: обзор матча 27 ноября 2013
Манчестер Сити
27.11.2013, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа D, 5 тур
4 : 2
Завершен
Виктория
33'
С. Агуэро (П)
65'
С. Насри
78'
А. Негредо
89'
Э. Джеко
43'
Т. Горжава
69'
С. Тецл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Виктория
Желтая карточка
Я. Туре
90'
+2
90'
+1
Замена
Т. Вагнер
️️️️
М. Дуриш
ГОЛ! 4:2!
Э. Джеко
Пас отдал
Д. Милнер
89'
86'
Замена
М. Бакош
️️️️
Д. Коларж
ГОЛ! 3:2!
А. Негредо
Пас отдал
Х. Навас
78'
Замена
А. Негредо
️️️️
С. Насри
75'
73'
Замена
Я. Коваржик
️️️️
М. Петржела
Желтая карточка
М. Демичелис
72'
69'
ГОЛ! 2:2!
С. Тецл
Пас отдал
Д. Коларж
ГОЛ! 2:1!
С. Насри
Пас отдал
Х. Навас
65'
Замена
Я. Туре
️️️️
Фернандиньо
64'
49'
Желтая карточка
М. Чишовски
Замена
Х. Навас
️️️️
С. Агуэро
46'
43'
ГОЛ! 1:1!
Т. Горжава
Пас отдал
Д. Коларж
Желтая карточка
Д. Милнер
40'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Агуэро
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
8
Давид Лимберски
ЦЗ
28
Мариан Чишовски
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
10
Павел Хорват
ОП
26
Даниэль Коларж
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
7
Томаш Горжава
ЦП
11
Станислав Тецл
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Виктория
13
Петр Болек
ВР
4
Роман Хубник
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
19
Томаш Вагнер
ЦФ
23
Марек Бакош
ЦФ
4-1-3-2
1
Харт
11
Коларов
15
Лескотт
2
Демичелис
4
Ричардс
6
Хави Гарсия
14
Насри
20
Милнер
5
Фернандиньо
10
Джеко
10
Агуэро
4-1-3-2
1
Козачик
27
Райторал
28
Чишовски
26
Прохазка
8
Лимберски
10
Хорват
26
Коларж
11
Петржела
7
Горжава
57
Дуриш
11
Тецл
10
Агуэро
16
Навас
16
Навас
10
Агуэро
5
Фернандиньо
42
Туре
42
Туре
5
Фернандиньо
14
Насри
21
Негредо
21
Негредо
14
Насри
11
Петржела
19
Коваржик
19
Коваржик
11
Петржела
57
Дуриш
19
Вагнер
19
Вагнер
57
Дуриш
26
Коларж
23
Бакош
23
Бакош
26
Коларж
Остались в запасе
Манчестер Сити
Виктория
25
Костел Пантилимон
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
44
Эмир Хьюс
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Петр Болек
ВР
4
Роман Хубник
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
44
Эмир Хьюс
ЦП
Остались в запасе
13
Петр Болек
ВР
4
Роман Хубник
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Манчестер Сити - Виктория
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
Главный судья:
Фырат Айдынус
(Стамбул)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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