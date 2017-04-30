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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Мидлсбро - Манчестер Сити
Мидлсбро - Манчестер Сити: обзор матча 30 апреля 2017
Мидлсбро
30.04.2017, воскресенье, 16:05
Англия. Премьер-лига, 35 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Сити
38'
А. Негредо
77'
К. Чамберс
69'
С. Агуэро (П)
85'
Г. Жезус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Манчестер Сити
90'
+2
Замена
Нолито
️️️️
С. Агуэро
85'
ГОЛ! 2:2!
Г. Жезус
Пас отдал
С. Агуэро
Замена
Р. Жестеде
️️️️
А. Негредо
82'
81'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
ГОЛ! 2:1!
К. Чамберс
77'
76'
Желтая карточка
Н. Отаменди
Замена
А. Траоре
️️️️
К. Стуани
73'
69'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Агуэро
Желтая карточка
М. де Рон
68'
68'
Замена
Л. Сане
️️️️
А. Гарсия
68'
Желтая карточка
Л. Сане
Желтая карточка
Фабио
67'
Желтая карточка
А. Форшоу
54'
50'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Г. Клиши
ГОЛ! 1:0!
А. Негредо
Пас отдал
Д. Фрэнд
38'
31'
Желтая карточка
В. Компани
Желтая карточка
К. Стуани
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
28
Адам Форшоу
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЛФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
7
Кристиан Стуани
РФ
Главный тренер
Стив Эгнью
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Гаэль Клиши
ЛП
5
Фернандиньо
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
24
Адама Траоре
ПВ
39
Руди Жестеде
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Манчестер Сити
1
Ангус Ганн
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандо
ОП
10
Лерой Сане
ПВ
3
Нолито
ЦФ
4-1-2-3
1
Гьюзан
12
Чамберс
23
Гибсон
32
Фрэнд
2
Фабио
15
де Рон
28
Форшоу
7
Клэйтон
19
Даунинг
21
Негредо
7
Стуани
4-3-1-2
13
Кабальеро
16
Навас
4
Компани
30
Отаменди
11
Коларов
5
Фернандиньо
24
Гарсия
3
Клиши
11
Де Брюйне
9
Жезус
10
Агуэро
7
Стуани
24
Траоре
24
Траоре
7
Стуани
21
Негредо
39
Жестеде
39
Жестеде
21
Негредо
3
Клиши
19
Стерлинг
19
Стерлинг
3
Клиши
24
Гарсия
10
Сане
10
Сане
24
Гарсия
10
Агуэро
3
Нолито
3
Нолито
10
Агуэро
Остались в запасе
Мидлсбро
Манчестер Сити
1
Димитриос Константопулос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
7
Виктор Фишер
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Стив Эгнью
1
Ангус Ганн
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Фернандо
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
7
Виктор Фишер
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Фернандо
ОП
Главный тренер
Стив Эгнью
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Мидлсбро - Манчестер Сити
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Риверсайд
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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