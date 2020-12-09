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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Марсель
Манчестер Сити - Марсель: обзор матча 09 декабря 2020
Манчестер Сити
09.12.2020, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа C, 6 тур
3 : 0
Завершен
Марсель
48'
Ф. Торрес
77'
С. Агуэро
90'
А. Гонсалес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Марсель
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
А. Гонсалес
90'
ГОЛ! 2:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Н. Аке
77'
76'
Замена
Д. Бенедетто
️️️️
В. Жермен
75'
Замена
К. Строотман
️️️️
П. Гуйе
75'
Замена
М. Аке
️️️️
Ф. Товен
67'
Замена
М. Кюизанс
️️️️
Д. Пайет
67'
Замена
В. Ронжье
️️️️
Б. Камара
Замена
С. Агуэро
️️️️
Р. Марез
66'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Р. Марез
48'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
И. Гюндоган
46'
39'
Желтая карточка
П. Гуйе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
8
Бубакар Камара
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
80
Адриан Бернабе
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Коул Палмер
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Марсель
30
Фабио Ванни
ВР
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
21
Валантен Ронжье
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
4-2-3-1
1
Стеффен
24
Гарсия
14
Ляпорт
15
Аке
2
Уокер
20
Гюндоган
5
Фернандиньо
47
Фоден
20
Силва
26
Марез
14
Торрес
4-2-1-2-1
30
Манданда
2
Сакаи
26
Балерди
27
Гонсалес
5
Нагатомо
18
Гуйе
8
Камара
8
Сансон
10
Товен
10
Пайет
98
Жермен
20
Гюндоган
19
Стерлинг
19
Стерлинг
20
Гюндоган
26
Марез
10
Агуэро
10
Агуэро
26
Марез
10
Товен
11
Аке
11
Аке
10
Товен
8
Камара
21
Ронжье
21
Ронжье
8
Камара
10
Пайет
27
Кюизанс
27
Кюизанс
10
Пайет
18
Гуйе
8
Строотман
8
Строотман
18
Гуйе
98
Жермен
9
Бенедетто
9
Бенедетто
98
Жермен
Остались в запасе
Манчестер Сити
Марсель
10
Коул Палмер
ПВ
8
Феликс Нмеча
АП
80
Адриан Бернабе
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
33
Скотт Карсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
11
Кевин Де Брюйне
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
5
Лука Перрен
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
30
Фабио Ванни
ВР
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
8
Феликс Нмеча
АП
80
Адриан Бернабе
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
33
Скотт Карсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
11
Кевин Де Брюйне
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Остались в запасе
5
Лука Перрен
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
30
Фабио Ванни
ВР
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Манчестер Сити - Марсель
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
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