Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта - Сан-Марино
Мальта - Сан-Марино: онлайн-трансляция 09 сентября 2025
Мальта
09.09.2025, вторник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Сан-Марино
Матч
Личные встречи
Статистика матча Мальта - Сан-Марино
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Мальта
Сан-Марино
Отбор ЧМ-2026. Победы Сербии, Австрии и Румынии, Нидерланды забили 8 голов и другие результаты
10 июня, 23:45
Нидерланды – Мальта: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2025
10 июня, 20:35
Прогноз на точный счeт матча Сан-Марино – Австрия: квалификация ЧМ, 10 июня 2025 года
9 июня, 09:51
Прогноз на точный счeт матча Нидерланды – Мальта: квалификация ЧМ, 10 июня 2025 года
9 июня, 09:49
Прогноз на точный счeт матча Босния и Герцеговина – Сан-Марино: Квалификация ЧМ, 7 июня 2025 года
6 июня, 15:29
Отбор ЧМ-2026. Победы Сербии, Австрии и Румынии, Нидерланды забили 8 голов и другие результаты
10 июня, 23:45
Нидерланды – Мальта: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2025
10 июня, 20:35
Прогноз на точный счeт матча Нидерланды – Мальта: квалификация ЧМ, 10 июня 2025 года
9 июня, 09:49
Прогноз на точный счeт матча Мальта – Литва: Квалификация ЧМ, 7 июня 2025 года
6 июня, 15:22
Отбор ЧМ-2026. Англия разгромила Латвию (3:0) и другие результаты
25 марта, 00:43
1
Отбор ЧМ-2026. Победы Сербии, Австрии и Румынии, Нидерланды забили 8 голов и другие результаты
10 июня, 23:45
Прогноз на точный счeт матча Сан-Марино – Австрия: квалификация ЧМ, 10 июня 2025 года
9 июня, 09:51
Прогноз на точный счeт матча Босния и Герцеговина – Сан-Марино: Квалификация ЧМ, 7 июня 2025 года
6 июня, 15:29
Отбор ЧМ-2026. Англия разгромила Латвию (3:0) и другие результаты
25 марта, 00:43
1
Отбор ЧМ-2026. Англия победила Албанию (2:0) и другие результаты
22 марта, 00:48
Больше новостей
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
- : -
02.09.2025
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
03.09.2025
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Малайзия
- : -
04.09.2025
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
- : -
04.09.2025
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
Норвегия
- : -
04.09.2025
Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
- : -
02.09.2025
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
03.09.2025
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Малайзия
- : -
04.09.2025
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
- : -
04.09.2025
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
Норвегия
- : -
04.09.2025
Финляндия
Последние матчи
Мальта
Сан-Марино
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур
Нидерланды
8 : 0
10.06.2025
Мальта
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур
Сан-Марино
0 : 4
10.06.2025
Австрия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Мальта
0 : 0
07.06.2025
Литва
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
07.06.2025
Сан-Марино
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Польша
2 : 0
24.03.2025
Мальта
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур
Нидерланды
8 : 0
10.06.2025
Мальта
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Мальта
0 : 0
07.06.2025
Литва
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Польша
2 : 0
24.03.2025
Мальта
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Мальта
0 : 1
21.03.2025
Финляндия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур
Сан-Марино
0 : 4
10.06.2025
Австрия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
07.06.2025
Сан-Марино
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Сан-Марино
1 : 5
24.03.2025
Румыния
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Кипр
2 : 0
21.03.2025
Сан-Марино
