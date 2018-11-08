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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мальме - Сарпсборг 08
Мальме - Сарпсборг 08: обзор матча 08 ноября 2018
Мальме
08.11.2018, четверг, 20:55
Лига Европы, группа I, 4 тур
1 : 1
Завершен
Сарпсборг 08
67'
М. Антонссон
63'
П. Мортенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальме - Сарпсборг 08
76'
Желтая карточка
Й. Тамм
Желтая карточка
Э. Ларссон
73'
ГОЛ! 1:1!
М. Антонссон
67'
63'
ГОЛ! 0:1!
П. Мортенсен
Пас отдал
О. Халворсен
Желтая карточка
С. Рикс
62'
48'
Желтая карточка
Й. Томассен
45'
Желтая карточка
Р. Мухаммед
43'
Желтая карточка
Й. Хорн
40'
Желтая карточка
А. Аскар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
5
Серен Рикс
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
19
Фуад Бачиру
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Сарпсборг 08
78
Александр Васютин
ВР
16
Йоахим Томассен
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
77
Амин Аскар
ЦЗ
3
Йорген Хорн
ЦЗ
22
Йон-Хелге Твейта
ЦП
10
Рашад Мухаммед
ЦП
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
5
Матти-Лунд Нильсен
ЦП
7
Оле-Йорген Халворсен
ЦП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Мальме
29
Фредрик Андерссон
ВР
16
Франц Брорссон
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
18
Ромен Гэлл
ЦП
8
Инносент Бонке
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
Сарпсборг 08
31
Аслак Фалч
ВР
11
Йоаким Йоргенсен
ЦП
24
Хармит Сингх
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
19
Кристоффер Ларсен
ЦП
18
Миккель Аггер
ЦФ
4-4-2
27
Далин
32
Виндхейм
4
Нильсен
4
Сафари
20
Бенгтссон
5
Рикс
19
Бачиру
9
Траустасон
10
Кристиансен
23
Антонссон
9
Розенберг
4-5-1
78
Васютин
5
Тамм
77
Аскар
3
Хорн
16
Томассен
22
Твейта
18
Ветти
5
Нильсен
7
Халворсен
10
Мухаммед
9
Мортенсен
Остались в запасе
Мальме
Сарпсборг 08
10
Карлос Страндберг
ПВ
29
Фредрик Андерссон
ВР
16
Франц Брорссон
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
18
Ромен Гэлл
ЦП
8
Инносент Бонке
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
Главный тренер
Анес Мравац
18
Миккель Аггер
ЦФ
31
Аслак Фалч
ВР
11
Йоаким Йоргенсен
ЦП
24
Хармит Сингх
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
19
Кристоффер Ларсен
ЦП
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
10
Карлос Страндберг
ПВ
29
Фредрик Андерссон
ВР
16
Франц Брорссон
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
18
Ромен Гэлл
ЦП
8
Инносент Бонке
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
Остались в запасе
18
Миккель Аггер
ЦФ
31
Аслак Фалч
ВР
11
Йоаким Йоргенсен
ЦП
24
Хармит Сингх
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
19
Кристоффер Ларсен
ЦП
Главный тренер
Анес Мравац
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Мальме - Сарпсборг 08
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
- : -
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Олесунн
2 : 4
11.10.2026
Сарпсборг 08
Информация о матче
Стадион:
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