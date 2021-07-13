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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Рига - Мальме
Рига - Мальме: обзор матча 13 июля 2021
Рига
13.07.2021, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Мальме
57'
I. Paurević
33'
А. Чолак
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рига - Мальме
Замена
O. Laizans
️️️️
Р. Ругинс
87'
84'
Замена
Ф. Брорссон
️️️️
А. Кристиансен
Желтая карточка
Р. Ругинс
81'
Замена
K. Mbombo
️️️️
У. Ната
80'
Замена
Э. Бабаян
️️️️
В. Федоровс
72'
Желтая карточка
У. Ната
68'
Желтая карточка
А. Черномордис
66'
59'
Замена
С. Нанаси
️️️️
Э. Ракип
59'
Замена
И. Бонке
️️️️
С. Рикс
ГОЛ! 1:1!
I. Paurević
Пас отдал
М. Сойсало
57'
Замена
J. Leo
️️️️
M. Vranjanin
46'
33'
ГОЛ! 0:1!
А. Чолак
Пас отдал
А. Кристиансен
26'
Желтая карточка
С. Рикс
Желтая карточка
В. Федоровс
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рига
21
Роберт Озолс
ВР
34
Антонис Черномордис
ЦЗ
23
Неделько Пишчевич
ОП
9
Ритварс Ругинс
ЦП
33
Уэсли Ната
АП
15
Владиславс Федоровс
АП
20
Микаэль Сойсало
ПВ
16
Armands Petersons
ЦФ
6
Miloš Vranjanin
ЦФ
29
Ivan Paurević
ЦФ
7
Felipe Brisola
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
2
Феликс Беймо
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Рига
1
Иван Бркич
ВР
98
Нилс Пуринс
ВР
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
3
Antons Kurakins
ЦФ
5
Olegs Laizans
ЦФ
25
Raivis Kirss
ЦФ
8
Marko Đurišić
ЦФ
22
Kule Mbombo
ЦФ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
Мальме
31
Мелькер Элльборг
ВР
30
Марко Йоханссон
ВР
38
Ноа Элье
ЦЗ
7
Ади Налич
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
2
Павле Вагич
ОП
8
Инносент Бонке
ЦП
9
Амин Сарр
ЦФ
1-1-1-3-4
21
Озолс
34
Черномордис
23
Пишчевич
9
Ругинс
33
Ната
15
Федоровс
20
Сойсало
16
7
29
6
4-5-1
27
Далин
4
Нильсен
3
Кнудсен
64
Ларссон
15
Ахмедходжич
6
Ракип
6
Левицки
10
Кристиансен
5
Рикс
2
Беймо
14
Чолак
6
12
12
6
9
Ругинс
5
5
9
Ругинс
33
Ната
22
22
33
Ната
15
Федоровс
11
Бабаян
11
Бабаян
15
Федоровс
5
Рикс
8
Бонке
8
Бонке
5
Рикс
6
Ракип
11
Нанаси
11
Нанаси
6
Ракип
10
Кристиансен
16
Брорссон
16
Брорссон
10
Кристиансен
Остались в запасе
Рига
Мальме
1
Иван Бркич
ВР
98
Нилс Пуринс
ВР
3
Antons Kurakins
ЦФ
25
Raivis Kirss
ЦФ
8
Marko Đurišić
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
9
Амин Сарр
ЦФ
31
Мелькер Элльборг
ВР
30
Марко Йоханссон
ВР
38
Ноа Элье
ЦЗ
2
Павле Вагич
ОП
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
7
Ади Налич
ЦЗ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
1
Иван Бркич
ВР
98
Нилс Пуринс
ВР
3
Antons Kurakins
ЦФ
25
Raivis Kirss
ЦФ
8
Marko Đurišić
ЦФ
Остались в запасе
9
Амин Сарр
ЦФ
31
Мелькер Элльборг
ВР
30
Марко Йоханссон
ВР
38
Ноа Элье
ЦЗ
2
Павле Вагич
ОП
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
7
Ади Налич
ЦЗ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Рига - Мальме
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Рига
Лига конференций, 4 тур
Кауно Жальгирис
- : -
26.11.2026
Рига
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Латвия. Высшая лига, 35 тур
Огре Юнайтед
0 : 0
01.11.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Гробиня
2 : 5
26.10.2026
Рига
Лига конференций, 2 тур
Пафос
1 : 1
22.10.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 33 тур
Рига
2 : 1
18.10.2026
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Мальме
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Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
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1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
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