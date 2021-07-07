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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Мальме - Рига
Мальме - Рига: обзор матча 07 июля 2021
Мальме
07.07.2021, среда, 20:00
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Рига
50'
А. Чолак
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мальме - Рига
90'
+2
Замена
Э. Бабаян
️️️️
K. Mbombo
90'
+2
Замена
У. Ната
️️️️
F. Brisola
Желтая карточка
И. Бонке
77'
Замена
А. Сарр
️️️️
Ж. Инге Бергет
73'
Замена
И. Бонке
️️️️
О. Левицки
73'
Замена
А. Налич
️️️️
С. Нанаси
67'
60'
Желтая карточка
В. Федоровс
60'
Замена
K. Mbombo
️️️️
В. Федоровс
ГОЛ! 1:0!
А. Чолак
Пас отдал
Ж. Инге Бергет
50'
Замена
В. Бирманчевич
️️️️
С. Рикс
46'
41'
Вторая желтая
Ю. Муритала
30'
Желтая карточка
M. Vranjanin
29'
Желтая карточка
А. Черномордис
22'
Желтая карточка
Ю. Муритала
Желтая карточка
А. Ахмедходжич
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Рига
21
Роберт Озолс
ВР
34
Антонис Черномордис
ЦЗ
23
Неделько Пишчевич
ОП
9
Ритварс Ругинс
ЦП
15
Владиславс Федоровс
АП
20
Микаэль Сойсало
ПВ
11
Юнуса Муритала
ЦФ
7
Felipe Brisola
ЦФ
29
Ivan Paurević
ЦФ
6
Miloš Vranjanin
ЦФ
16
Armands Petersons
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Мальме
30
Марко Йоханссон
ВР
31
Мелькер Элльборг
ВР
38
Ноа Элье
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
7
Ади Налич
ЦЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
2
Павле Вагич
ОП
8
Инносент Бонке
ЦП
2
Феликс Беймо
ЦП
9
Амин Сарр
ЦФ
Рига
1
Иван Бркич
ВР
98
Нилс Пуринс
ВР
33
Уэсли Ната
АП
3
Antons Kurakins
ЦФ
5
Olegs Laizans
ЦФ
25
Raivis Kirss
ЦФ
22
Kule Mbombo
ЦФ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
4-3-1-2
27
Далин
64
Ларссон
4
Нильсен
3
Кнудсен
15
Ахмедходжич
6
Ракип
5
Рикс
6
Левицки
11
Нанаси
14
Чолак
14
Бергет
1-1-1-2-5
21
Озолс
34
Черномордис
23
Пишчевич
9
Ругинс
20
Сойсало
15
Федоровс
11
Муритала
16
6
29
7
5
Рикс
7
Бирманчевич
7
Бирманчевич
5
Рикс
6
Левицки
8
Бонке
8
Бонке
6
Левицки
14
Бергет
9
Сарр
9
Сарр
14
Бергет
11
Нанаси
7
Налич
7
Налич
11
Нанаси
7
33
Ната
33
Ната
7
15
Федоровс
22
22
15
Федоровс
11
Бабаян
11
Бабаян
Остались в запасе
Мальме
Рига
30
Марко Йоханссон
ВР
31
Мелькер Элльборг
ВР
2
Павле Вагич
ОП
38
Ноа Элье
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ЦП
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
1
Иван Бркич
ВР
98
Нилс Пуринс
ВР
3
Antons Kurakins
ЦФ
5
Olegs Laizans
ЦФ
25
Raivis Kirss
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
30
Марко Йоханссон
ВР
31
Мелькер Элльборг
ВР
2
Павле Вагич
ОП
38
Ноа Элье
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ЦП
Остались в запасе
1
Иван Бркич
ВР
98
Нилс Пуринс
ВР
3
Antons Kurakins
ЦФ
5
Olegs Laizans
ЦФ
25
Raivis Kirss
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Мальме - Рига
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Рига
Лига конференций, 4 тур
Кауно Жальгирис
- : -
26.11.2026
Рига
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Латвия. Высшая лига, 35 тур
Огре Юнайтед
0 : 0
01.11.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Гробиня
2 : 5
26.10.2026
Рига
Лига конференций, 2 тур
Пафос
1 : 1
22.10.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 33 тур
Рига
2 : 1
18.10.2026
Супер Нова
Информация о матче
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