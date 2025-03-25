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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Тунис - Малави
Тунис - Малави: обзор матча 25 марта 2025
Тунис
25.03.2025, вторник, 00:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа H, 6 тур
2 : 0
Завершен
Малави
87'
С. Жазири
90+2'
Э. Ахури (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тунис - Малави
90'
+8
Пенальти не реализован!
Р. Мбулу
Желтая карточка
Д. Бронн
90'
+7
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Ахури
90'
+2
Замена
Н. Гандри
️️️️
А. Меджбри
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
С. Жазири
87'
85'
Желтая карточка
В. Тхоле
Замена
Ф. Сасси
️️️️
Н. Слити
78'
64'
Вторая желтая
L. Aaron
52'
Желтая карточка
Г. Чирва
Замена
С. Лтайеф
️️️️
А. Слимане
46'
Желтая карточка
А. Слимане
45'
+2
23'
Желтая карточка
C.
20'
Желтая карточка
L. Aaron
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тунис
16
Аймен Дамен
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
33
Mahmoud Ghorbel
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
25
Анис Слимане
ЦП
14
Эсса Лайдуни
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
10
Аннибал Меджбри
АП
7
Элиас Ахури
ПВ
9
Хазем Мастури
ЦФ
Главный тренер
Жалел Кадри
Малави
16
Вильям Тхоле
ВР
5
Деннис Чембези
ЦЗ
12
Alick Lungu
ЦЗ
2
McDonald Lameck
ЦЗ
7
Nickson Mwale
ЦЗ
15
Гомезгани Чирва
ПЗ
17
Джон Банда
ЦП
6
Lloyd Aaron
ЦП
10
Chawa
ЦП
8
Lloyd Njaliwa
ЦФ
9
Ричард Мбулу
ЦФ
Главный тренер
Марио Мариница
Тунис
13
Фержани Сасси
ВР
1
Sami Helal
ВР
99
Нуреддин Фархати
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
18
Надер Гандри
ЦЗ
15
Hamza Ben Abda
ЦЗ
8
Элиас Саад
ЛВ
21
Амор Лаюни
ЛВ
23
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
17
Hamza Khadraoui
ЦФ
27
Сейфеддин Жазири
ЦФ
19
Фирас Шауат
ЦФ
Малави
23
Richard Chimbamba
ВР
1
George Chokooka
ВР
22
Nickson Nyasulu
ЦЗ
4
Maxwell Paipi
ЦЗ
3
Precious Sambani
ЦЗ
7
Wisdom Mpinganjira
ЦП
17
Yankho Singo
ЦП
13
Patrick Mwaungulu
ЦП
20
Zebron Kalima
ЦФ
19
Lanjesi Nkhoma
ЦФ
18
Gaddie Chirwa
ЦФ
4-3-2-1
16
Дамен
2
Абди
6
Бронн
3
Тальби
33
25
Слимане
14
Лайдуни
23
Слити
10
Меджбри
7
Ахури
9
Мастури
3-2-3-2
16
Тхоле
12
2
7
15
Чирва
5
Чембези
17
Банда
6
10
9
Мбулу
8
23
Слити
13
Сасси
13
Сасси
23
Слити
10
Меджбри
18
Гандри
18
Гандри
10
Меджбри
25
Слимане
23
Лтайеф
23
Лтайеф
25
Слимане
7
7
Остались в запасе
Тунис
Малави
1
Sami Helal
ВР
99
Нуреддин Фархати
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
15
Hamza Ben Abda
ЦЗ
8
Элиас Саад
ЛВ
21
Амор Лаюни
ЛВ
17
Hamza Khadraoui
ЦФ
27
Сейфеддин Жазири
ЦФ
19
Фирас Шауат
ЦФ
Главный тренер
Жалел Кадри
23
Richard Chimbamba
ВР
1
George Chokooka
ВР
22
Nickson Nyasulu
ЦЗ
4
Maxwell Paipi
ЦЗ
3
Precious Sambani
ЦЗ
17
Yankho Singo
ЦП
13
Patrick Mwaungulu
ЦП
20
Zebron Kalima
ЦФ
19
Lanjesi Nkhoma
ЦФ
18
Gaddie Chirwa
ЦФ
Главный тренер
Марио Мариница
Остались в запасе
1
Sami Helal
ВР
99
Нуреддин Фархати
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
15
Hamza Ben Abda
ЦЗ
8
Элиас Саад
ЛВ
21
Амор Лаюни
ЛВ
17
Hamza Khadraoui
ЦФ
27
Сейфеддин Жазири
ЦФ
19
Фирас Шауат
ЦФ
Остались в запасе
23
Richard Chimbamba
ВР
1
George Chokooka
ВР
22
Nickson Nyasulu
ЦЗ
4
Maxwell Paipi
ЦЗ
3
Precious Sambani
ЦЗ
17
Yankho Singo
ЦП
13
Patrick Mwaungulu
ЦП
20
Zebron Kalima
ЦФ
19
Lanjesi Nkhoma
ЦФ
18
Gaddie Chirwa
ЦФ
Главный тренер
Жалел Кадри
Главный тренер
Марио Мариница
Статистика матча Тунис - Малави
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Эфиопия
1 : 1
09.06.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
1 : 0
31.03.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
0 : 1
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Малави
3 : 0
09.10.2025
Экваториальная Гвинея
Информация о матче
Стадион:
Stade olympique Hammadi Agrebi, Rades
Посещаемость:
30000
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