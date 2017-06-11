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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Северная Македония - Испания
Северная Македония - Испания: обзор матча 11 июня 2017
Северная Македония
11.06.2017, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 6 тур
1 : 2
Завершен
Испания
66'
С. Ристовски
15'
Д. Сильва
27'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Македония - Испания
90'
Замена
С. Ньигес
️️️️
А. Иньеста
Замена
И. Тричковски
️️️️
Д. Мойсов
85'
74'
Замена
Коке
️️️️
Т. Алькантара
72'
Желтая карточка
Ж. Альба
69'
Замена
Педро
️️️️
Д. Сильва
67'
Желтая карточка
Д. Сильва
ГОЛ! 1:2!
С. Ристовски
66'
Желтая карточка
Д. Мойсов
65'
Желтая карточка
Г. Пандев
35'
27'
ГОЛ! 0:2!
Д. Коста
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сильва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
6
Ванче Шиков
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
20
Стефан Спировски
ЦП
17
Остоя Степанович
ЦП
10
Горан Пандев
ЦФ
23
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Благоя Милевски
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Тиаго Алькантара
ЛП
5
Серхио Бускетс
ЦП
21
Давид Сильва
АП
22
Иско
АП
6
Андрес Иньеста
ЛФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Северная Македония
9
Александар Трайковски
ЦФ
11
Ферхан Хасани
ЦФ
9
Бесарт Ибраими
ЦФ
7
Иван Тричковски
ЦФ
Испания
23
Пепе Рейна
ВР
13
Кепа
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Начо
ЦЗ
11
Витоло
ЛВ
8
Коке
ЦП
7
Сауль Ньигес
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Педро
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
17
Яго Аспас
ЦФ
16
Жерар Деулофеу
ЦФ
3-2-2-2
23
Димитриевски
5
Мойсов
6
Шиков
4
Ристевски
8
Алиоски
13
Ристовски
20
Спировски
17
Степанович
23
Несторовски
10
Пандев
4-2-2-2
1
Де Хеа
2
Карвахаль
3
Пике
15
Рамос
18
Альба
5
Бускетс
10
Алькантара
21
Сильва
22
Иско
19
Коста
6
Иньеста
5
Мойсов
7
Тричковски
7
Тричковски
5
Мойсов
10
Алькантара
8
Коке
8
Коке
10
Алькантара
6
Иньеста
7
Ньигес
7
Ньигес
6
Иньеста
21
Сильва
11
Педро
11
Педро
21
Сильва
Остались в запасе
Северная Македония
Испания
9
Александар Трайковски
ЦФ
11
Ферхан Хасани
ЦФ
9
Бесарт Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Благоя Милевски
10
Марко Асенсио
ПВ
23
Пепе Рейна
ВР
13
Кепа
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Начо
ЦЗ
11
Витоло
ЛВ
7
Альваро Мората
ЦФ
17
Яго Аспас
ЦФ
16
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Остались в запасе
9
Александар Трайковски
ЦФ
11
Ферхан Хасани
ЦФ
9
Бесарт Ибраими
ЦФ
Остались в запасе
10
Марко Асенсио
ПВ
23
Пепе Рейна
ВР
13
Кепа
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Начо
ЦЗ
11
Витоло
ЛВ
7
Альваро Мората
ЦФ
17
Яго Аспас
ЦФ
16
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Благоя Милевски
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Статистика матча Северная Македония - Испания
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Стадион:
Тоше Проески
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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