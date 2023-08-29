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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Янг Бойз - Маккаби Х
Янг Бойз - Маккаби Х: обзор матча 29 августа 2023
Янг Бойз
29.08.2023, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
3 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Маккаби Х
23'
С. Иттен
28'
А. Сек (АГ)
46'
Ф. Угринич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Маккаби Х
Замена
Л. Блум
️️️️
С. Джанко
83'
Замена
Д. Малес
️️️️
Ф. Угринич
83'
Желтая карточка
С. Джанко
75'
Замена
Л. Лакомы
️️️️
Ф. Ридер
74'
Замена
Ж. Монтейру
️️️️
К. Имери
70'
69'
Замена
L. Šimić
️️️️
М. Жабер
69'
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
Т. Чери
Замена
С. Ганвула
️️️️
С. Иттен
69'
67'
Желтая карточка
С. Подгоряну
55'
Замена
С. Подгоряну
️️️️
Ф. Пьеррот
ГОЛ! 3:0!
Ф. Угринич
46'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Сек
Пас отдал
М. Элиа
28'
ГОЛ! 1:0!
С. Иттен
Пас отдал
М. Элиа
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
16
Ноа Перссон
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
30
Кастриот Имери
ОП
23
Филип Угринич
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
26
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Маккаби Х
16
Итамар Нитцан
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ПЗ
4
Али Мохамед
ОП
5
Махмуд Жабер
ОП
8
Долев Азиза
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
25
Анан Халаили
ЦФ
19
Франтзди Пьеррот
ЦФ
26
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
24
Лукаш Лакомы
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Маккаби Х
77
Рои Фукс
ВР
40
Шариф Каюф
ВР
55
Рами Гершон
ВР
44
Lorenco Šimić
ЦЗ
15
Goni Naor
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
36
Hamza Shibli
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
9
Эрик Шуранов
ЦФ
28
Ilay Hajaj
ЦФ
91
Диа Саба
ЦФ
4-1-3-2
1
Расьоппи
23
Бенито
5
Камара
16
Перссон
17
Джанко
30
Имери
23
Угринич
30
Лаупер
32
Ридер
26
Иттен
12
Элиа
3-2-2-3
16
Нитцан
6
Сандгрен
3
Голдберг
4
Сек
4
Мохамед
5
Жабер
8
Азиза
9
Чери
26
Давид
19
Пьеррот
25
Халаили
17
Джанко
27
Блум
27
Блум
17
Джанко
32
Ридер
24
Лакомы
24
Лакомы
32
Ридер
23
Угринич
19
Малес
19
Малес
23
Угринич
26
Иттен
35
Ганвула
35
Ганвула
26
Иттен
30
Имери
99
Монтейру
99
Монтейру
30
Имери
5
Жабер
44
44
5
Жабер
9
Чери
11
Рафаэлов
11
Рафаэлов
9
Чери
19
Пьеррот
7
Подгоряну
7
Подгоряну
19
Пьеррот
Остались в запасе
Янг Бойз
Маккаби Х
1
Марвин Келлер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
77
Рои Фукс
ВР
40
Шариф Каюф
ВР
55
Рами Гершон
ВР
15
Goni Naor
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
36
Hamza Shibli
ЦП
9
Эрик Шуранов
ЦФ
28
Ilay Hajaj
ЦФ
91
Диа Саба
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Остались в запасе
1
Марвин Келлер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Остались в запасе
77
Рои Фукс
ВР
40
Шариф Каюф
ВР
55
Рами Гершон
ВР
15
Goni Naor
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
36
Hamza Shibli
ЦП
9
Эрик Шуранов
ЦФ
28
Ilay Hajaj
ЦФ
91
Диа Саба
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Мессай Дего
Статистика матча Янг Бойз - Маккаби Х
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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