Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Маккаби Х - Янг Бойз
Маккаби Х - Янг Бойз: обзор матча 23 августа 2023
Маккаби Х
23.08.2023, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Янг Бойз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маккаби Х - Янг Бойз
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
Т. Чери
88'
88'
Замена
С. Ганвула
️️️️
М. Элиа
83'
Желтая карточка
Ж. Монтейру
Желтая карточка
А. Мохамед
74'
Желтая карточка
Д. Сандгрен
71'
69'
Замена
М. Чайва
️️️️
С. Лаупер
69'
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
С. Иттен
Желтая карточка
Т. Чери
63'
61'
Замена
Ж. Монтейру
️️️️
К. Имери
Желтая карточка
П. Корню
50'
45'
+2
Желтая карточка
К. Имери
40'
Желтая карточка
Ф. Ридер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби Х
16
Итамар Нитцан
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ПЗ
5
Махмуд Жабер
ОП
4
Али Мохамед
ОП
9
Тьяррон Чери
ЦП
8
Долев Азиза
ЦП
91
Диа Саба
ЦФ
19
Франтзди Пьеррот
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
16
Ноа Перссон
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
30
Кастриот Имери
ОП
23
Филип Угринич
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
26
Седрик Иттен
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Маккаби Х
40
Шариф Каюф
ВР
55
Рами Гершон
ВР
44
Lorenco Šimić
ЦЗ
15
Goni Naor
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
36
Hamza Shibli
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
25
Анан Халаили
ЦФ
28
Ilay Hajaj
ЦФ
26
Деан Давид
ЦФ
9
Эрик Шуранов
ЦФ
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
14
Мигел Чайва
ОП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
4-2-2-2
16
Нитцан
27
Корню
4
Сек
3
Голдберг
6
Сандгрен
5
Жабер
4
Мохамед
9
Чери
8
Азиза
19
Пьеррот
91
Саба
4-1-3-2
1
Расьоппи
17
Джанко
5
Камара
16
Перссон
23
Бенито
30
Имери
23
Угринич
30
Лаупер
32
Ридер
12
Элиа
26
Иттен
9
Чери
11
Рафаэлов
11
Рафаэлов
9
Чери
30
Лаупер
14
Чайва
14
Чайва
30
Лаупер
26
Иттен
17
Нсаме
17
Нсаме
26
Иттен
12
Элиа
35
Ганвула
35
Ганвула
12
Элиа
30
Имери
99
Монтейру
99
Монтейру
30
Имери
Остались в запасе
Маккаби Х
Янг Бойз
40
Шариф Каюф
ВР
55
Рами Гершон
ВР
44
Lorenco Šimić
ЦЗ
15
Goni Naor
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
36
Hamza Shibli
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
25
Анан Халаили
ЦФ
28
Ilay Hajaj
ЦФ
26
Деан Давид
ЦФ
9
Эрик Шуранов
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
1
Марвин Келлер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
40
Шариф Каюф
ВР
55
Рами Гершон
ВР
44
Lorenco Šimić
ЦЗ
15
Goni Naor
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
36
Hamza Shibli
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
25
Анан Халаили
ЦФ
28
Ilay Hajaj
ЦФ
26
Деан Давид
ЦФ
9
Эрик Шуранов
ЦФ
Остались в запасе
1
Марвин Келлер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Маккаби Х - Янг Бойз
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Новости команд
Все
Маккаби Х
Янг Бойз
«Барселона» сенсационно вылетела из Юношеской лиги УЕФА
5 февраля
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Барселона» сенсационно вылетела из Юношеской лиги УЕФА
5 февраля
«Маккаби» Хайфа – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
2025.07.31 19:50
«Торпедо-БелАЗ» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025
2025.07.24 19:50
«Рубин» сделал предложение по трансферу хавбека сборной Израиля
2025.06.03 08:55
Игрок сборной Израиля умер в 31 год
2025.05.21 15:09
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+