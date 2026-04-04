Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ПСК - Заря Луганск РФ: обзор матча 04 апреля 2026

ПСК
04.04.2026, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
3 : 1
Завершен
Заря Луганск РФ
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСК
16
Сергей Копылов
ВР
8
Данила Козенов
ЛЗ
24
Алексей Михайлов
ЛЗ
27
Владислав Таранда
ПЗ
22
Андрей Краснов
ПЗ
11
Александр Мкртычян
ЛП
7
Айдын Мирзоев
ЛП
12
Юрий Федосеев
ЦП
17
Илья Воротников
ПП
10
Александр Моргунов
ПП
9
Илья Пшеничников
ЦФ
Главный тренер
Владимир Кухлевский
Заря Луганск РФ
16
Максим Микитюк
ВР
5
Владислав Саушкин
ЛЗ
21
Константин Антонец
ЛЗ
99
Роберт Наниев
ЛЗ
8
Никита Куканов
ПЗ
3
Алексей Мулдаров
ПЗ
18
Сергей Демченко
ПЗ
43
Руслан Войцеховский
ЛП
7
Роман Романов
ЦП
15
Валерий Титаренко
ПП
11
Михаил Захаров
ЦФ
Главный тренер
Алексей Мулдаров
ПСК
30
Константин Финько
ЦЗ
15
Вали Гасанов
ЦЗ
88
Виталий Жохов
ЦЗ
23
Илья Горбашов
ЦЗ
9
Давид Жирнов
ЦЗ
93
Артем Желанников
ЦЗ
23
Дмитрий Михайлов
ЦЗ
4
Никита Тагиев
ЦЗ
18
Александр Баранцов
ЦЗ
1
Павел Панев
ЦЗ
Заря Луганск РФ
72
Максим Агапов
ЦЗ
4
Данил Скрыпников
ЦЗ
47
Заур Касаев
ЦЗ
1
Arsen Kulumbegov
ЦЗ
17
Иван Глущенко
ЦЗ
23
Мирослав Зновенко
ЦЗ
2
Yaroslav Voronkov
ЦЗ
18
Артем Шоларь
ЦЗ
4-5-1
16
Копылов
24
Михайлов
27
Таранда
8
Козенов
22
Краснов
7
Мирзоев
17
Воротников
11
Мкртычян
12
Федосеев
10
Моргунов
9
Пшеничников
3-2-3-1
16
Микитюк
3
Мулдаров
5
Саушкин
21
Антонец
18
Демченко
99
Наниев
15
Титаренко
7
Романов
43
Войцеховский
11
Захаров
Остались в запасе
ПСК
Заря Луганск РФ
30
Константин Финько
ЦЗ
15
Вали Гасанов
ЦЗ
88
Виталий Жохов
ЦЗ
23
Илья Горбашов
ЦЗ
9
Давид Жирнов
ЦЗ
93
Артем Желанников
ЦЗ
23
Дмитрий Михайлов
ЦЗ
4
Никита Тагиев
ЦЗ
18
Александр Баранцов
ЦЗ
1
Павел Панев
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Кухлевский
72
Максим Агапов
ЦЗ
4
Данил Скрыпников
ЦЗ
47
Заур Касаев
ЦЗ
1
Arsen Kulumbegov
ЦЗ
17
Иван Глущенко
ЦЗ
23
Мирослав Зновенко
ЦЗ
2
Yaroslav Voronkov
ЦЗ
18
Артем Шоларь
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Мулдаров
Остались в запасе
30
Константин Финько
ЦЗ
15
Вали Гасанов
ЦЗ
88
Виталий Жохов
ЦЗ
23
Илья Горбашов
ЦЗ
9
Давид Жирнов
ЦЗ
93
Артем Желанников
ЦЗ
23
Дмитрий Михайлов
ЦЗ
4
Никита Тагиев
ЦЗ
18
Александр Баранцов
ЦЗ
1
Павел Панев
ЦЗ
Остались в запасе
72
Максим Агапов
ЦЗ
4
Данил Скрыпников
ЦЗ
47
Заур Касаев
ЦЗ
1
Arsen Kulumbegov
ЦЗ
17
Иван Глущенко
ЦЗ
23
Мирослав Зновенко
ЦЗ
2
Yaroslav Voronkov
ЦЗ
18
Артем Шоларь
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Кухлевский
Главный тренер
Алексей Мулдаров
Статистика матча ПСК - Заря Луганск РФ
Всего ударов по воротам
8
4
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
11
11
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
1
1
Информация о матче
Стадион:
Кубань
Новости команд
Все
ПСК
Заря Луганск РФ
В Краснодарском крае впервые с 1977 года осталось только 2 клуба в основных лигах
22 июня
2
Еще один клуб из Краснодарского края тихо снялся со Второй лиги
21 июня
4
«Победа Хасавюрт» – «ПСК»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.60
19 июня
«ПСК» – «Астрахань»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.85
12 июня
«Заря Луганск» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
В Краснодарском крае впервые с 1977 года осталось только 2 клуба в основных лигах
22 июня
2
Еще один клуб из Краснодарского края тихо снялся со Второй лиги
21 июня
4
«Победа Хасавюрт» – «ПСК»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.60
19 июня
«ПСК» – «Астрахань»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.85
12 июня
«ПСК» – «Нарт»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.65
29 мая
«Заря Луганск» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Заря Луганск» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2
29 мая
«Заря» Луганск – «Чайка-2»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 2.10
7 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
ПСК
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Астрахань
1 : 2
04.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Заря Луганск РФ
1 : 2
27.06.2026
Победа
Товарищеские матчи,
Краснодар
5 : 1
25.06.2026
ПСК
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Победа
0 : 0
20.06.2026
ПСК
Товарищеские матчи,
Краснодар
5 : 1
25.06.2026
ПСК
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Победа
0 : 0
20.06.2026
ПСК
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
ПСК
1 : 4
13.06.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Дружба
4 : 0
06.06.2026
ПСК
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
ПСК
0 : 0
30.05.2026
Нарт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Астрахань
1 : 2
04.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Заря Луганск РФ
1 : 2
27.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Заря Луганск РФ
1 : 0
13.06.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Динамо-2 Мх
2 : 1
07.06.2026
Заря Луганск РФ
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+