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Лига чемпионов 2026/2027
Сутьеска - Лудогорец
Сутьеска - Лудогорец: обзор матча 12 июля 2022
Сутьеска
12.07.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Лудогорец
53'
П. Сотириу
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сутьеска - Лудогорец
90'
+2
Замена
Д. Гроппер
️️️️
А. Недялков
84'
Желтая карточка
Б. Текпетей
74'
Замена
Д. Янков
️️️️
Шоу
Замена
I. Tucevic
️️️️
С. Крстович
74'
66'
Замена
Рик
️️️️
С. Делев
65'
Замена
Б. Текпетей
️️️️
К. Десподов
Желтая карточка
С. Крстович
64'
53'
ГОЛ! 0:1!
П. Сотириу
43'
Желтая карточка
Шоу
Желтая карточка
M. Drincic
38'
29'
Желтая карточка
К. Десподов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сутьеска
11
Марко Матанович
ОП
6
Срджан Крстович
ЦП
44
Новица Эракович
ЦП
96
Dragan Grivić
ЦФ
1
Владан Гильен
ЦФ
0
M. Drincic
ЦФ
4
Adrijan Rudovic
ЦФ
33
Nikola Stijepović
ЦФ
77
Zakaria Al Haraish
ЦФ
77
Vuk Striković
ЦФ
94
Julian Nenov
ЦФ
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
2
Жан Карничник
ЦЗ
14
Шоу
ОП
80
Алекс Сантана
ЦП
80
Каули
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
7
Спас Делев
ЦФ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Сутьеска
16
Ognjen Đinović
ЦЗ
19
Nikola Đurković
ЦП
13
Суад Личина
ЦФ
99
Fahd Saad Mohamed
ЦФ
23
Radoš Dubljević
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
0
I. Tucevic
ЦФ
34
Aleksandar Vlahovic
ЦФ
72
Анто Бабич
ЦФ
5
Igor Pajović
ЦФ
0
M. Kalezic
ЦФ
77
Tyrone Conraad
ЦФ
Лудогорец
31
Дамьян Христов
ВР
21
Симон Слуга
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
14
Денни Гроппер
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
8
Иван Йорданов
ЦП
8
Доминик Янков
АП
37
Бернард Текпетей
ПВ
37
Рик
ЦФ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
1-2-5
11
Матанович
6
Крстович
44
Эракович
33
94
77
77
4
4-1-1-2-2
22
Падт
24
Вердон
32
Пластун
2
Карничник
3
Недялков
14
Шоу
80
Сантана
77
Десподов
80
Каули
79
Сотириу
7
Делев
6
Крстович
0
0
6
Крстович
3
Недялков
14
Гроппер
14
Гроппер
3
Недялков
14
Шоу
8
Янков
8
Янков
14
Шоу
77
Десподов
37
Текпетей
37
Текпетей
77
Десподов
7
Делев
37
Рик
37
Рик
7
Делев
Остались в запасе
Сутьеска
Лудогорец
16
Ognjen Đinović
ЦЗ
19
Nikola Đurković
ЦП
13
Суад Личина
ЦФ
99
Fahd Saad Mohamed
ЦФ
23
Radoš Dubljević
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
34
Aleksandar Vlahovic
ЦФ
72
Анто Бабич
ЦФ
5
Igor Pajović
ЦФ
0
M. Kalezic
ЦФ
77
Tyrone Conraad
ЦФ
31
Дамьян Христов
ВР
21
Симон Слуга
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
8
Иван Йорданов
ЦП
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Остались в запасе
16
Ognjen Đinović
ЦЗ
19
Nikola Đurković
ЦП
13
Суад Личина
ЦФ
99
Fahd Saad Mohamed
ЦФ
23
Radoš Dubljević
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
34
Aleksandar Vlahovic
ЦФ
72
Анто Бабич
ЦФ
5
Igor Pajović
ЦФ
0
M. Kalezic
ЦФ
77
Tyrone Conraad
ЦФ
Остались в запасе
31
Дамьян Христов
ВР
21
Симон Слуга
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
8
Иван Йорданов
ЦП
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Статистика матча Сутьеска - Лудогорец
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 17 тур
Дечич
- : -
29.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 16 тур
Морнар
0 : 0
20.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 15 тур
Сутьеска
0 : 3
08.11.2026
Петровац
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Младость Донья-Горица
0 : 1
02.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Сутьеска
2 : 2
29.10.2026
Езеро
Черногория. Первая Лига, 12 тур
Отрант-Олимпик
1 : 1
24.10.2026
Сутьеска
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Информация о матче
Стадион:
Арена Хувефарма
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