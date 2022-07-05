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Лига чемпионов 2026/2027
Лудогорец - Сутьеска
Лудогорец - Сутьеска: обзор матча 05 июля 2022
Лудогорец
05.07.2022, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 1 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Сутьеска
74'
А. Сантана
90+1'
М. Тиссера
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лудогорец - Сутьеска
90'
+3
Замена
M. Kalezic
️️️️
М. Матанович
ГОЛ! 2:0!
М. Тиссера
Пас отдал
Каули
90'
+1
Замена
К. Десподов
️️️️
Рик
84'
Замена
М. Тиссера
️️️️
П. Сотириу
84'
Желтая карточка
Сисиньо
81'
Замена
С. Делев
️️️️
Д. Янков
79'
ГОЛ! 1:0!
А. Сантана
Пас отдал
Каули
74'
Замена
Каули
️️️️
Б. Текпетей
67'
20'
Желтая карточка
М. Матанович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
80
Алекс Сантана
ЦП
8
Доминик Янков
АП
37
Бернард Текпетей
ПВ
37
Рик
ЦФ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Сутьеска
44
Новица Эракович
ЦП
96
Dragan Grivić
ЦФ
0
M. Drincic
ЦФ
4
Adrijan Rudovic
ЦФ
33
Nikola Stijepović
ЦФ
1
Владан Гильен
ЦФ
11
Марко Матанович
ЦФ
0
I. Tucevic
ЦФ
Лудогорец
21
Симон Слуга
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
14
Денни Гроппер
ЦЗ
2
Жан Карничник
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
14
Шоу
ОП
80
Каули
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
7
Спас Делев
ЦФ
Сутьеска
23
Radoš Dubljević
ЦФ
13
Суад Личина
ЦФ
34
Aleksandar Vlahovic
ЦФ
72
Анто Бабич
ЦФ
5
Igor Pajović
ЦФ
0
M. Kalezic
ЦФ
4-1-1-2-2
22
Падт
3
Недялков
24
Вердон
32
Пластун
40
Сисиньо
5
Гонсалвеш
80
Сантана
8
Янков
37
Текпетей
79
Сотириу
37
Рик
1-5
44
Эракович
4
0
11
Матанович
1
Гильен
33
37
Текпетей
80
Каули
80
Каули
37
Текпетей
37
Рик
77
Десподов
77
Десподов
37
Рик
79
Сотириу
17
Тиссера
17
Тиссера
79
Сотириу
8
Янков
7
Делев
7
Делев
8
Янков
11
Матанович
0
0
11
Матанович
Остались в запасе
Лудогорец
Сутьеска
21
Симон Слуга
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
14
Денни Гроппер
ЦЗ
2
Жан Карничник
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
14
Шоу
ОП
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
23
Radoš Dubljević
ЦФ
13
Суад Личина
ЦФ
34
Aleksandar Vlahovic
ЦФ
72
Анто Бабич
ЦФ
5
Igor Pajović
ЦФ
Остались в запасе
21
Симон Слуга
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
14
Денни Гроппер
ЦЗ
2
Жан Карничник
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
14
Шоу
ОП
Остались в запасе
23
Radoš Dubljević
ЦФ
13
Суад Личина
ЦФ
34
Aleksandar Vlahovic
ЦФ
72
Анто Бабич
ЦФ
5
Igor Pajović
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Статистика матча Лудогорец - Сутьеска
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 17 тур
Дечич
- : -
29.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 16 тур
Морнар
0 : 0
20.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 15 тур
Сутьеска
0 : 3
08.11.2026
Петровац
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Младость Донья-Горица
0 : 1
02.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Сутьеска
2 : 2
29.10.2026
Езеро
Черногория. Первая Лига, 12 тур
Отрант-Олимпик
1 : 1
24.10.2026
Сутьеска
Информация о матче
Стадион:
Арена Хувефарма
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