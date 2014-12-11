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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Металлист - Локерен
Металлист - Локерен: обзор матча 11 декабря 2014
Металлист
11.12.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа L, 6 тур
0 : 1
Завершен
Локерен
16'
М. Лей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Локерен
90'
Замена
А. Шольц
️️️️
Э. Нголлок
Замена
С. Костюк
️️️️
А. Радченко
88'
80'
Замена
К. Персоонс
️️️️
К. Овермейре
78'
Замена
Ю. Энса
️️️️
С. Дессер
47'
Желтая карточка
М. Марич
Желтая карточка
О. Красноперов
37'
18'
Желтая карточка
С. Дессер
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Лей
Пас отдал
Э. Нголлок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
82
Павел Ребенок
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
46
Артем Радченко
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Локерен
1
Бубакар Барри
ВР
18
Александер Коррин
ЦЗ
4
Грегори Мертенс
ЦЗ
5
Мият Марич
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
14
Джордан Ремакль
ЦП
28
Эварист Нголлок
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
7
Киллиан Овермейре
ЦП
9
Мбай Лей
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Металлист
75
Артур Денчук
ВР
54
Дмитрий Антонов
ЦЗ
16
Сергей Костюк
ЦП
53
Сергей Сизый
ЦП
52
Олег Синица
ЦП
86
Владимир Барилко
ЦФ
51
Игорь Козынец
ЦФ
Локерен
12
Югослав Лазич
ВР
13
Георгиос Галициос
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
10
Аянда Патоси
ЦП
8
Коэн Персоонс
ЦП
13
Юджен Энса
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
3-3-2-2
29
Горяинов
50
Болбат
5
Осман
4
Березовчук
19
Пшеничных
43
Ткачук
14
Кобин
82
Ребенок
32
Красноперов
8
Гоменюк
46
Радченко
4-4-2
1
Барри
3
Одои
4
Мертенс
5
Марич
18
Коррин
28
Нголлок
14
де Паув
7
Овермейре
14
Ремакль
9
Дессер
9
Лей
46
Радченко
16
Костюк
16
Костюк
46
Радченко
7
Овермейре
8
Персоонс
8
Персоонс
7
Овермейре
9
Дессер
13
Энса
13
Энса
9
Дессер
28
Нголлок
24
Шольц
24
Шольц
28
Нголлок
Остались в запасе
Металлист
Локерен
75
Артур Денчук
ВР
86
Владимир Барилко
ЦФ
54
Дмитрий Антонов
ЦЗ
53
Сергей Сизый
ЦП
52
Олег Синица
ЦП
51
Игорь Козынец
ЦФ
12
Югослав Лазич
ВР
10
Аянда Патоси
ЦП
13
Георгиос Галициос
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
75
Артур Денчук
ВР
86
Владимир Барилко
ЦФ
54
Дмитрий Антонов
ЦЗ
53
Сергей Сизый
ЦП
52
Олег Синица
ЦП
51
Игорь Козынец
ЦФ
Остались в запасе
12
Югослав Лазич
ВР
10
Аянда Патоси
ЦП
13
Георгиос Галициос
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Металлист - Локерен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Локерен
3 : 1
17.03.2019
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Генк
1 : 0
10.03.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Локерен
1 : 2
03.03.2019
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
23.02.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Стандард
3 : 1
15.02.2019
Локерен
Информация о матче
Главный судья:
Леонтиос Траттос
Стадион:
Арена-Львов
Новости команд
Все
Металлист
Локерен
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