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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Ливия - Танзания
Ливия - Танзания: обзор матча 27 сентября 2022
Ливия
27.09.2022, вторник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Танзания
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ливия - Танзания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
2 : 2
31.03.2026
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные
Ливия
0 : 0
27.03.2026
Нигер
Кубок арабских наций, Финал
Палестина
1 : 0
25.11.2025
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные
Ливия
1 : 0
15.11.2025
Мавритания
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Маврикий
0 : 0
13.10.2025
Ливия
Танзания
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
09.06.2026
Руанда
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
05.06.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Макао
0 : 6
29.03.2026
Танзания
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Марокко
1 : 0
04.01.2026
Танзания
Кубок африканских наций, 3 тур
Танзания
1 : 1
30.12.2025
Тунис
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Танзания
Танзания – Уганда: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.43
4 июня
Стали известны еще три участника плей-офф Кубка Африки
2025.12.30 22:10
Иран – Танзания: прогноз и ставки на матч 14 октября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.10.13 09:40
Сборная России отказалась от участия в чемпионате Южной Африки
2025.06.22 12:01
8
Стало известно, почему сборная России не сыграет с Танзанией
2025.03.11 13:50
1
Нигерии присудили победу после ее бойкота матча с Ливией
2024.10.27 18:20
Нигерия бойкотировала матч с Ливией
2024.10.16 09:31
Нигерия собирается бойкотировать матч отбора Кубка Африки с Ливией
2024.10.14 16:15
1
Отбор на ЧМ-2018.Тунис вышел на ЧМ, сыграв вничью с Ливией, сборная Конго на последних минутах вырвала победу у Гвинеи
2017.11.11 22:28
1
Отбор на ЧМ-2018. ДР Конго обыграла Ливию, Тунис – Гвинею
2017.10.07 21:59
Танзания – Уганда: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.43
4 июня
Стали известны еще три участника плей-офф Кубка Африки
2025.12.30 22:10
Иран – Танзания: прогноз и ставки на матч 14 октября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.10.13 09:40
Сборная России отказалась от участия в чемпионате Южной Африки
2025.06.22 12:01
8
Стало известно, почему сборная России не сыграет с Танзанией
2025.03.11 13:50
1
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