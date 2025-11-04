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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Ливерпуль - Реал
Ливерпуль - Реал: обзор матча 04 ноября 2025
Ливерпуль
04.11.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
1 : 0
Завершен
Реал
61'
А. Мак Аллистер
Матч
Текстовая трансляция
Составы
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Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Реал
Завершен
90'
+5
Желтая карточка
Альваро Каррерас
90'
Замена
Браим Диас
️️️️➡️️
Федерико Вальверде
90'
+5'
Замена
Федерико Кьеза
️️️️➡️️
Флориан Вирц
88'
Замена
Милош Керкез
️️️️➡️️
Эндрю Робертсон
88'
82'
Замена
Трент Александер-Арнольд
️️️️➡️️
Арда Гюлер
Замена
Коди Гакпо
️️️️➡️️
Уго Экитике
79'
Замена
Кертис Джонс
️️️️➡️️
Алексис Мак Аллистер
79'
69'
Замена
Родриго
️️️️➡️️
Эдуардо Камавинга
ГОЛ! 1:0!
Алексис Мак Аллистер
Пас отдал
Доминик Собослаи
61'
60'
Желтая карточка
Джуд Беллингем
Желтая карточка
Алексис Мак Аллистер
52'
45'
+1
Желтая карточка
Дин Хейсен
45'
+2'
23'
Желтая карточка
Винисиус
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
7
Флориан Вирц
АП
22
Уго Экитике
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
24
Дин Хейсен
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Арда Гюлер
АП
7
Винисиус
ЛВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Ливерпуль
28
Фредди Вудман
ВР
74
Kornel Misciur
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Ватару Эндо
ОП
17
Кертис Джонс
ЦП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
11
Коди Гакпо
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
26
Фран Гонсалес
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
19
Даниэль Себальос
ЦП
10
Браим Диас
АП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
4-2-3-1
25
Мамардашвили
3
Робертсон
5
Конате
4
ван Дейк
12
Брэдли
8
Гравенберх
20
Мак Аллистер
8
Собослаи
7
Вирц
10
Салах
22
Экитике
3-1-3-2-1
1
Куртуа
3
Милитао
24
Хейсен
18
Каррерас
8
Чуамени
8
Вальверде
10
Беллингем
6
Камавинга
8
Гюлер
7
Винисиус
10
Мбаппе
3
Робертсон
6
Керкез
6
Керкез
3
Робертсон
20
Мак Аллистер
17
Джонс
17
Джонс
20
Мак Аллистер
22
Экитике
11
Гакпо
11
Гакпо
22
Экитике
7
Вирц
14
Кьеза
14
Кьеза
7
Вирц
8
Гюлер
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
8
Гюлер
8
Вальверде
10
Диас
10
Диас
8
Вальверде
6
Камавинга
11
Родриго
11
Родриго
6
Камавинга
Остались в запасе
Ливерпуль
Реал
28
Фредди Вудман
ВР
74
Kornel Misciur
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Ватару Эндо
ОП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
13
Андрей Лунин
ВР
26
Фран Гонсалес
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
19
Даниэль Себальос
ЦП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
74
Kornel Misciur
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Ватару Эндо
ОП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
26
Фран Гонсалес
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
19
Даниэль Себальос
ЦП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Ливерпуль - Реал
1
4
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
2
Нарушения
16
11
Офсайды
2
0
Количество передач
332
531
Сейвы
2
8
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
2.58
0.45
xGP (предотвращенные голы)
1.05
1.05
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Энфилд Роуд
Посещаемость:
59916
Где смотреть матч:
Okko
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