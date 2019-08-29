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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Карабах - Линфилд
Карабах - Линфилд: обзор матча 29 августа 2019
Карабах
29.08.2019, четверг, 19:00
Лига Европы, 4 раунд
2 : 1
Первый матч – 2 : 3
Завершен
Линфилд
6'
Хайме
88'
А. Зубир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карабах - Линфилд
Желтая карточка
Г. Гараев
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
А. Зубир
Пас отдал
Г. Гараев
88'
Желтая карточка
Мичел
86'
Желтая карточка
Р. Алмейда
82'
Желтая карточка
Аилтон
63'
ГОЛ! 1:0!
Хайме
6'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Карабах - Линфилд
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Крузейдерс
- : -
28.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Линфилд
5 : 0
21.11.2026
Лимавади Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Баллимина Юнайтед
0 : 3
13.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Линфилд
3 : 0
07.11.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Линфилд
1 : 1
31.10.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Портадаун
1 : 2
23.10.2026
Линфилд
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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