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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Валенсия - Лилль
Валенсия - Лилль: обзор матча 05 ноября 2019
Валенсия
05.11.2019, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа H, 4 тур
4 : 1
Завершен
Лилль
66'
Д. Парехо (П)
82'
А. Сумаоро (АГ)
84'
Ж. Кондогбиа
90'
Ф. Торрес
25'
В. Осимхен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Лилль
Замена
К. Гамейро
️️️️
Родриго
90'
+3
ГОЛ! 4:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
Родриго
90'
90'
Замена
Ж. Бамба
️️️️
Б. Сумаре
ГОЛ! 3:1!
Ж. Кондогбиа
Пас отдал
М. Гомес
84'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
А. Сумаоро
Пас отдал
Х. Луис Гайя
82'
80'
Желтая карточка
Д. Брадарич
80'
Замена
Л. Араухо
️️️️
Б. Андре
74'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Ю. Языджи
Желтая карточка
Д. Васс
67'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Парехо
66'
65'
Желтая карточка
Ж. Фонте
Замена
М. Вальехо
️️️️
Л. Кан Ин
54'
37'
Желтая карточка
Б. Андре
Желтая карточка
Э. Гарай
31'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Черышев
30'
25'
ГОЛ! 0:1!
В. Осимхен
21'
Желтая карточка
Габриэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Родриго
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
6
Габриэль
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Валенсия
1
Хауме
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Ренату Саншеш
ЦП
8
Шека
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
3-3-2-2
24
Силлессен
14
Гайя
3
Паулиста
24
Гарай
10
Васс
10
Парехо
19
Кондогбиа
90
Черышев
7
Кан Ин
9
Гомес
19
Родриго
3-3-1-1-2
16
Меньян
6
Габриэль
6
Фонте
5
Сумаоро
2
Челик
34
Сумаре
6
Брадарич
21
Андре
97
Языджи
14
Реми
45
Осимхен
7
Кан Ин
21
Вальехо
21
Вальехо
7
Кан Ин
90
Черышев
14
Торрес
14
Торрес
90
Черышев
19
Родриго
9
Гамейро
9
Гамейро
19
Родриго
34
Сумаре
19
Бамба
19
Бамба
34
Сумаре
97
Языджи
8
Саншеш
8
Саншеш
97
Языджи
21
Андре
7
Араухо
7
Араухо
21
Андре
Остались в запасе
Валенсия
Лилль
14
Тьерри Корреа
ПЗ
1
Хауме
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
Главный тренер
Альберт Селадес
35
Тиагу Джало
ЦЗ
17
Рейнилду
ЛЗ
1
Лео Жардим
ВР
8
Шека
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
14
Тьерри Корреа
ПЗ
1
Хауме
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
Остались в запасе
35
Тиагу Джало
ЦЗ
17
Рейнилду
ЛЗ
1
Лео Жардим
ВР
8
Шека
ЦП
Главный тренер
Альберт Селадес
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Валенсия - Лилль
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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