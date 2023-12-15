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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Леон - Урава Рэд Даймондс
Леон - Урава Рэд Даймондс: обзор матча 15 декабря 2023
Леон
15.12.2023, пятница, 17:30
Клубный чемпионат мира, 2 раунд
0 : 1
Завершен
Урава Рэд Даймондс
78'
А. Шалк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леон - Урава Рэд Даймондс
Замена
S. Santos
️️️️
А. Альварадо
90'
Замена
D. Ramírez
️️️️
I. Moreno
87'
Вторая желтая
В. Тесильо
84'
Замена
Н. Лопес
️️️️
А. Мена
83'
Замена
O. Fernández
️️️️
Ф. Амбрис
83'
Замена
E. Hernández
️️️️
O. Rodríguez
83'
81'
Замена
Х. Сакаи
️️️️
Т. Акимото
78'
ГОЛ! 0:1!
А. Шалк
Пас отдал
Х. Канте
Желтая карточка
Ф. Виньяс
77'
73'
Замена
А. Шалк
️️️️
Т. Окубо
73'
Замена
Ш. Накадзима
️️️️
А. Ито
64'
Замена
Т. Огивара
️️️️
Т. Секине
Желтая карточка
В. Тесильо
51'
45'
+1
Желтая карточка
Т. Окубо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леон
30
Родольфо Кота
ВР
19
Адонис Фриас
ЦЗ
4
Jaine Barreiro
ЦЗ
16
Вильям Тесильо
(К)
ЦЗ
7
Iván Moreno
ЦП
35
Osvaldo Rodríguez
ЦП
29
Лукас Ромеро
ЦП
5
Фидель Амбрис
ЦП
13
Анхель Мена
ЦП
16
Федерико Виньяс
ЦФ
19
Альфонсо Альварадо
ЦФ
Главный тренер
Николас Ларкамон
Урава Рэд Даймондс
1
Сусаку Нисикава
ВР
24
Александр Шольц
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
14
Такахиро Секине
ЦП
33
Такахиро Акимото
ЦП
17
Ацуки Ито
ЦП
6
Кен Ивао
ЦП
14
Томоаки Окубо
ЦП
25
Кайто Ясуи
ЦП
8
Йосио Койзуми
ЦП
24
Хосе Канте
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Леон
1
Alfonso Blanco
ВР
23
Oscar García
ВР
25
Paul Bellón
ЦЗ
28
David Ramírez
ЦЗ
15
Oscar Villa
ЦЗ
16
Борха Санчес
ЛВ
29
José Rodríguez
ЦП
12
Sebastian Santos
ЦП
15
Brian Rubio
ЦФ
8
Omar Fernández
ЦФ
11
Elías Hernández
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
Урава Рэд Даймондс
16
Аюми Ниекава
ВР
81
Шун Йосида
ВР
26
Такуя Огивара
ЦЗ
31
Такуя Иванами
ЦЗ
66
Аюму Охата
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
21
Эканит Панья
ЦП
2
Кай Шибато
ЦП
30
Брайан Линссен
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
30
Шинцо Короки
ЦФ
8
Алекс Шалк
ЦФ
3-5-2
30
Кота
19
Фриас
4
16
Тесильо
35
29
Ромеро
5
Амбрис
13
Мена
7
19
Альварадо
16
Виньяс
2-5-2-1
1
Нисикава
24
Шольц
22
Хейбротен
17
Ито
14
Окубо
25
Ясуи
8
Койзуми
6
Ивао
14
Секине
33
Акимото
24
Канте
7
28
28
7
19
Альварадо
12
12
19
Альварадо
5
Амбрис
8
8
5
Амбрис
35
11
11
35
13
Мена
11
Лопес
11
Лопес
13
Мена
14
Секине
26
Огивара
26
Огивара
14
Секине
33
Акимото
2
Сакаи
2
Сакаи
33
Акимото
17
Ито
10
Накадзима
10
Накадзима
17
Ито
14
Окубо
8
Шалк
8
Шалк
14
Окубо
Остались в запасе
Леон
Урава Рэд Даймондс
1
Alfonso Blanco
ВР
23
Oscar García
ВР
25
Paul Bellón
ЦЗ
15
Oscar Villa
ЦЗ
29
José Rodríguez
ЦП
16
Борха Санчес
ЛВ
15
Brian Rubio
ЦФ
Главный тренер
Николас Ларкамон
16
Аюми Ниекава
ВР
81
Шун Йосида
ВР
31
Такуя Иванами
ЦЗ
66
Аюму Охата
ЦЗ
21
Эканит Панья
ЦП
2
Кай Шибато
ЦП
30
Брайан Линссен
ЦФ
30
Шинцо Короки
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Остались в запасе
1
Alfonso Blanco
ВР
23
Oscar García
ВР
25
Paul Bellón
ЦЗ
15
Oscar Villa
ЦЗ
29
José Rodríguez
ЦП
16
Борха Санчес
ЛВ
15
Brian Rubio
ЦФ
Остались в запасе
16
Аюми Ниекава
ВР
81
Шун Йосида
ВР
31
Такуя Иванами
ЦЗ
66
Аюму Охата
ЦЗ
21
Эканит Панья
ЦП
2
Кай Шибато
ЦП
30
Брайан Линссен
ЦФ
30
Шинцо Короки
ЦФ
Главный тренер
Николас Ларкамон
Главный тренер
Мацей Скоржа
Статистика матча Леон - Урава Рэд Даймондс
2
1
1
Всего ударов по воротам
5
6
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
7
7
Офсайды
3
0
Количество передач
266
174
Сейвы
3
1
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
1
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Леон
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Крус Асуль
- : -
30.11.2026
Леон
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Леон
0 : 4
27.11.2026
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Сантос Лагуна
1 : 2
22.11.2026
Леон
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Леон
1 : 1
09.11.2026
Гвадалахара
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Крус Асуль
2 : 1
02.11.2026
Леон
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Леон
1 : 1
25.10.2026
Толука
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 17 тур
Симидзу С-Палс
1 : 0
28.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 17 тур
Симидзу С-Палс
1 : 0
28.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 16 тур
Урава Рэд Даймондс
2 : 2
25.11.2026
Сересо Осака
Япония. Джей-лига, 15 тур
Киото Санга
2 : 1
21.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 14 тур
Виссел Кобе
2 : 2
08.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 13 тур
Касива Рейсол
4 : 0
31.10.2026
Урава Рэд Даймондс
Информация о матче
Главный судья:
Жан Жак Ндала Нгамбо
Стадион:
Принц Абдулла Аль-Файсал Спортс Сити
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