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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Легия - Бетис
Легия - Бетис: обзор матча 03 октября 2024
Легия
03.10.2024, четверг, 19:45
Лига конференций, 1 тур
1 : 0
Завершен
Бетис
23'
С. Капуади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Легия - Бетис
90'
+4
Желтая карточка
Р. Перро
90'
+3
Желтая карточка
Натан
Желтая карточка
С. Капуади
88'
Замена
М. Гуал
️️️️
К. Чодина
83'
Замена
А. Енджейчик
️️️️
М. Ойеделе
83'
80'
Желтая карточка
А. Руйбаль
Желтая карточка
П. Вшолек
79'
Желтая карточка
М. Ойеделе
76'
74'
Замена
А. Диао
️️️️
П. Форнальс
Замена
Ю. Челхака
️️️️
Б. Капустка
74'
66'
Замена
М. Рока
️️️️
Д. Кардозо
Замена
Р. Августиняк
️️️️
Лукиньяс
62'
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
Т. Пекхарт
62'
61'
Желтая карточка
Д. Кардозо
58'
Замена
Д. Перес
️️️️
Хуанми
58'
Замена
Э. Абде
️️️️
Л. Авила
58'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
В. Роке
Желтая карточка
Лукиньяс
27'
ГОЛ! 1:0!
С. Капуади
Пас отдал
Р. Винагре
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
8
Макси Ойеделе
ЦП
11
Каспер Чодина
ЦП
82
Лукиньяс
АП
67
Бартош Капустка
(К)
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
25
Рея Морисита
ПВ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Бетис
13
Адриан
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
24
Айтор Руйбаль
(К)
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Легия
87
Габриэль Кобыляк
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
16
Юрген Челхака
ЦП
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
28
Марк Гуал
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
80
Jakub Adkonis
ЦФ
Бетис
30
Герман Гарсия
ВР
1
Руй Силва
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
21
Матео Флорес
ЦП
28
Дани Перес
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
3-2-3-2
25
Тобиаш
19
Винагре
12
Панков
3
Капуади
8
Ойеделе
11
Чодина
82
Лукиньяс
67
Капустка
25
Морисита
17
Пекхарт
22
Вшолек
3-2-2-3
13
Адриан
32
Менди
4
Натан
15
Перро
5
Альтимира
5
Кардозо
24
Руйбаль
8
Форнальс
9
Роке
7
Хуанми
6
Авила
8
Ойеделе
55
Енджейчик
55
Енджейчик
8
Ойеделе
82
Лукиньяс
8
Августиняк
8
Августиняк
82
Лукиньяс
67
Капустка
16
Челхака
16
Челхака
67
Капустка
17
Пекхарт
17
Нсаме
17
Нсаме
17
Пекхарт
11
Чодина
28
Гуал
28
Гуал
11
Чодина
5
Кардозо
21
Рока
21
Рока
5
Кардозо
7
Хуанми
28
Перес
28
Перес
7
Хуанми
8
Форнальс
11
Диао
11
Диао
8
Форнальс
6
Авила
10
Эз Абде
10
Эз Абде
6
Авила
9
Роке
94
Бакамбу
94
Бакамбу
9
Роке
Остались в запасе
Легия
Бетис
87
Габриэль Кобыляк
ВР
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
80
Jakub Adkonis
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
30
Герман Гарсия
ВР
1
Руй Силва
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
87
Габриэль Кобыляк
ВР
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
80
Jakub Adkonis
ЦФ
Остались в запасе
30
Герман Гарсия
ВР
1
Руй Силва
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Легия - Бетис
4
4
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
6
6
Нарушения
17
15
Офсайды
5
0
Количество передач
268
594
Сейвы
3
1
Точность передач %
70
87
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
9
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
1.35
0.63
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Бетис
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
- : -
06.12.2026
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
0 : 1
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Информация о матче
Главный судья:
Лука Пайретто
(Турин)
Стадион:
Войска Польского
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